Amparo Grisales, tajante con presentadora que le preguntó por imagen de Colombia tras estreno de ‘Griselda’; no ocultó reacción

Amparo Grisales frenó tema de ‘Griselda’

En medio de sus declaraciones, una de las presentadoras del formato interrumpió y se interesó por otro tema relacionado con Colombia, llevando a que la celebridad reaccionara de forma tajante. La jurado de Yo me llamo no permitió que la pregunta avanzara, detonando gestos de sorpresa en las otras conductoras.

“Bueno, hablando de eso, tú sabes que se estrenó Griselda, la serie que está haciendo Sofía Vergara”, dijo la integrante de La mesa caliente, a lo que la manizaleña respondió: “Bueno, no sé, yo te voy a seguir hablando de Miss Universo”.

“Yo te quiero preguntar sobre la imagen, si tú crees que este tipo de series, como las narcoseries que tú has hecho, hay gente que las critica y habla de que no es la mejor imagen para Colombia”, preguntó la presentadora.

Sin embargo, Amparo Grisales no se contuvo y reaccionó bastante tosca a la inquietud , afirmando que esta “imagen” de la que hablaban era algo de hace 20 o 30 años y ya no era válido catalogarlo solo en el país cafetero.

“Esa no es la imagen de Colombia, eso está en todas partes del mundo, eso ya no es. Era la imagen de Colombia hace 20 o 30 años, pero mejor dicho, el mercado sí está saturado con esto. Pero no importa, cada cual”, dijo, cambiando de tema ahí mismo para centrarse en las noticias de Miss Universo.