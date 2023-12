Amparo Grisales movió fibras con regalo que les dio a exparticipantes de ‘Yo me llamo’; conmovió con sorpresa

La manizaleña cautivó con su profesionalismo, personalidad y asuntos laborales, pese a las controversias que desató en espacios digitales como X, antes conocido como Twitter. Muchos aplaudieron su desempeño como jurado de Yo me llamo , mientras que otros decidieron elogiarla por las acciones que realizaba a favor de los animales que rescataba.

De hecho, recientemente, Amparo Grisales llamó la atención de los curiosos en las plataformas digitales, a raíz de un video que salió a la luz, donde se revelaba un gesto muy bonito y emotivo que tuvo con dos allegados. La actriz no dudó en sorprenderlos y alegrarles la Navidad con un particular detalles que les entregó.

| Foto: Fotograma, 1:51:35, Capítulo 50: Los jurados no están satisfechos con la evolución de los dobles| Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

La jurado destacó por gestos con seres queridos. | Foto: Fotograma, 1:51:35, Capítulo 50: Los jurados no están satisfechos con la evolución de los dobles| Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Amparo Grisales les dio regalo a exparticipantes de ‘Yo me llamo’

De acuerdo con lo que quedó registrado, la diva colombiana tuvo acceso a una triste noticia relacionada con dos imitadores de Yo me llamo , quienes sufrieron bastante con la pérdida de su mascota. La pareja vivió un lamentable hecho luego de que su perrito fuera robado por delincuentes, quedándoles un profundo dolor y sinsabor.

Amparo Grisales e imitadores de Yo me llamo | Foto: Instagram @yomellamojlointernacional

“Mi Amparito @agrisales333, antes que nada agradecerte por tan hermosas palabras, te admiro demasiado, eres un ser lleno de luz, buena vibra…Y voy a contar esta historia de MAX, un angelito que llega a nuestras vidas gracias a tu hermosa labor… Gracias por que es como si mi cachorro me estuviera buscando y se que no es casualidad esto que está pasando… Dios lo quiso así.🐾🐶FELIZ NAVIDAD… Colombia te ama… así como yo”, escribió el exparticipante de Yo me llamo en el pie de foto del post.