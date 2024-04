Omar Geles se pronuncia luego de ser hospitalizado por desplomarse en pleno concierto

¿Qué le pasó a Omar Geles?

Así lo mencionó en una conversación que tuvo con RCN Radio: “El diagnóstico no es preinfarto”, revelando incluso que ya fue dado de alta.

“El diagnóstico no es preinfarto. Él se descompensó (…) Eso no ha sido diagnosticado como preinfarto. Ya él está estable, ya le dieron de alta. Lo tenían en observación, lo hidrataron y ya le dieron de alta”, mencionó el mánager de Geles.

Fans envían mensajes de apoyo

Tras conocerse la hospitalización del intérprete vallenato, sus fans aprovecharon las redes sociales para dejarle mensajes de apoyo, en el que se pueden leer comentarios como: “Bendiciones y fuerza maestro”. “Estamos contigo en oración”. “Que Dios tome el control de tu salud y te cuide”. “Vamos a salir de esta, Dios está a tu lado”. “Pronta recuperación”. “Eres grande y fuerte”. “Ya no eres un ‘pelao’. ponle cuidado a las alarmas del cuerpo”.

Omar Geles envía mensaje luego de ser dado de alta

Así se pudo ver por medio de su perfil de Instagram, donde compartió una foto acompañada del mensaje “Ser agradecido es el don más preciado del ser humano y no tengo como pagarles a todos los que me han escrito y estuvieron pendiente de mi salud. A Dios, la gloria, porque él es el dueño de la vida y de todo. Todavía me falta un puñado bien grande de canciones por regalarles. Los amo. ¡Aquí estoy como un roble!”.