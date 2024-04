Video | Omar Geles fue bajado de una tarima por policías en pleno concierto

El cantautor vallenato no tuvo un buen momento en su presentación. Foto Instagram @omargeles. | Foto: Foto Instagram @omargeles.

El vallenato es un género musical colombiano que llena de energía y alegría a todas las personas que son fanáticas, por esta razón tanto asistentes como cantantes disfrutan minuto a minuto esperando que no llegue el final.

Omar Geles tuvo problema en concierto de Ibagué

El cantante vallenato fue el encargado de cerrar el show que llevaba por nombre El festival de las leyendas vs. la cantina 2024; sin embargo, debido a ciertos percances que retrasaron el curso normal del concierto, no pudo cantarle al público lo que tenía preparado, pues por pasarse de la hora establecida, los policías lo bajaron de la tarima.

“Primero me apagaron el sonido, porque hasta esa hora era el permiso; mi gente de Ibagué siguió cantando mis canciones a capela y no podía ser indiferente, me fui a cantar con ellos y aun así la Policía subió para bajarme. Pero yo seguía cantando a capela con mi gente ibaguereña, y la Policía bajándome, y la gente acompañándome por el camino. Salieron del concierto casi a las 6:00 de la mañana cantando mis canciones. Gracias Jehova, a ti la gloria, gracias Ibagué, te amo”, mencionó Omar Geles a través de sus redes sociales, destacando que intentó seguir con su show a pesar de los imprevistos.