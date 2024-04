Exesposa de Diomedes Díaz se destapó sobre éxito del cantante y soltó particular ‘verdad’: “Yo lo llevé a la cima”

En lo que se observó en dicho contenido que publicó la cuenta Casa del vallenato , se sostuvo un breve diálogo con Patricia Acosta, indagando acerca del primer instante en el que se toparon en la calle. La mujer fue clara en que su exesposo no era nadie para ese entonces y él quedó flechado apenas la vio.

Lo particular de las declaraciones de la excompañera sentimental de Diomedes Díaz fue que aseguró que ella fue quien lo llevó a la cima del éxito musical, pues detonó todo lo que vino después en su carrera.

“Yo solo tuve un hombre. Son cosas de Dios que me quiso regalar a Diomedes (...) El pasó y le gusté. Tenía 13 años y él 12, no era nadie, Diomedes no era nada. A él lo llevé a la cima yo. ¡Claro que lo llevé porque él se enamoró!”, señaló ante cámaras.