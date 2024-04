“Les advertí que era una estafa”: Yina Calderón saca pecho tras multa impuesta por la SIC a Yeferson Cossio

Sin embargo, hay personas que no creen en su método y lo ponen en tela de juicio constantemente , como es el caso de la también influencer Yina Calderón, quien desde un inicio advirtió a sus seguidores de no creer en esto, pues “nadie se hace rico de la noche a la mañana”.

¿Qué dijo Yeferson Cossio por la multa impuesta por la Superintendencia?

Cossio respondió ante dicha multa estando fuera del país a través de su cuenta oficial de Instagram: “Me están investigando porque hice una publicidad engañosa. Esto es tema viejo, me parece raro que apenas haya salido. Mis abogados están de frente a mí defensa, puesto que no es como ellos dicen” , dijo.

A lo que añadió que sea lo que sea y si la defensa no es suficiente, responderá: “Si por X o Y motivo, después de la defensa y todo eso, la SIC decide que infringí las normas y me toca pagar una multa, pues nada, se acata la ley, se levanta la cabeza y con todo el amor del mundo se continúa”.

Yina Calderón se despachó contra Yeferson Cossio por multa de la SIC

Fue a través de un video publicado en su cuenta de TikTok que la DJ habló del momento por el que está atravesando el paisa, y no dudó en reiterarles a sus seguidores y a todos los que pudieran ver el video, que ella lo advirtió.

“Les dije una y otra vez que no creyeran en eso, les advertí que era una estafa y vea, lo sancionaron” , aseguró Calderón.

Debido a esto, Yina afirmó que nunca se logró lo que se quería: “Son más de 23 mil personas que no se volvieron millonarias ni alcanzaron el público que se prometió”.

“Nadie se hace millonario de la noche a la mañana. No es con juegos en línea, no es con apuestas por internet, eso no sirve para nada. La única forma de hacer plata es madrugando, trabajando con esfuerzo, a menos que usted se gane la lotería o le entreguen una herencia”, dijo Calderón.