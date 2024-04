Yeferson Cossio mostró su talento para cantar en japonés y terminó comparado con Mafe Walker

Su contenido, que principalmente se ha enfocado en temas de humor, le ha servido para hacerse viral no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Ejemplo de esto, la vez que se puso implantes en el pecho, siendo noticia en todo internet.

Por estos días el influencer está siendo tendencia, aunque no por una broma , sino por un video que despertó toda clase de reacciones entre los internautas.

View this post on Instagram

Entre las distintas reacciones que generó el video, se destacan opiniones como “¿Qué es esto y por qué es tan pegajoso? Jajaja me gusta” ; “Mafe walker y Cossio pueden tener una conversación fluida”; “Dime qué eres Otaku sin decirme que eres Otaku. Alta finura Sr. Cossio”; “Se viene el Remix con Mafe Walker”... Pero aunque algunos fueron burlas, también hubo comentarios que halagaron su talento, “Brutal me gustó mucho la parte que decía bshsgdkziwj”; “Dime que eres Otaku sin decirme que eres Otaku!” .

¿Yeferson Cossio fue atacado a disparos?

Tal fue la especulación que se inició por las imágenes, que el mismo Yeferson tuvo que salir a pronunciarse a las redes, para revelar lo ocurrido , mencionando que no fue atacado, sino que, por el contrario, era una prueba que había hecho para uno de sus videos.

“ Ayer hubo un gran malentendido, el video que subí de los disparos fue por un video que hicimos, realmente nunca hubo un atraco, nunca hubo un atentado ni absolutamente nada de eso. Estábamos probando la seguridad del carro y en uno de los puntos yo me metí dentro del carro... por más de que uno sepa que no va a pasar nada, eso asusta ”, expresó Cossio.

Además, aprovechó para ofrecer disculpas, cuando expresó que, “Me disculpo por haberlos preocupado sin necesidad. Si me hubiera pasado algo, no lo hubiera publicado, o no al menos hasta que las autoridades se hubieran encargado”.