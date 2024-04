Yeferson Cossio dio la cara y aclaró verdad tras disparos en su camioneta; dio particular versión: “Eso asusta”

No obstante, recientemente, durante la noche del pasado 21 de abril, el influencer desató una ola de reacciones en las plataformas digitales, a raíz de una serie de imágenes que publicó en su cuenta oficial de Instagram. El paisa no especificó de qué se trataba este contenido, alarmando a quienes siempre están al pendiente de su día a día.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Yeferson Cossio utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto, sincerándose y contando la verdad que había detrás de los hechos. Las palabras del paisa no entraron bien en varios espectadores, quienes lo insultaron y señalaron por la particular versión que dio.

Yeferson Cossio aclaró qué sucedió en su camioneta

“ Ayer hubo un gran malentendido, el video que subí de los disparos fue por un video que hicimos, realmente nunca hubo un atraco, nunca hubo un atentado ni absolutamente nada de eso. Estábamos probando la seguridad del carro y en uno de los puntos yo me metí dentro del carro... por más de que uno sepa que no va a pasar nada, eso asusta ”, dijo en las imágenes.

“Me disculpo por haberlos preocupado sin necesidad. Si me hubiera pasado algo, no lo hubiera publicado, o no al menos hasta que las autoridades se hubieran encargado”, agregó.