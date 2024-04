Aida Victoria se destapó sobre duras decisiones que tomó tras su condena; expuso si pensó en huir de Colombia

Aida Victoria Merlano, tras polémica salida de Colombia, reapareció y expuso detalle personal: “Yo no soy morronga”

La creadora de contenido explicó que dicha propiedad no era propia y que vivía ahí en arriendo, pagando una alta suma de dinero, bajo un posible contrato con opción de compra. Al ver todo lo que se venía con la decisión del juez, optó por abrirse paso y soltar aquel lugar que le generaba una ilusión.

“ Yo estaba viviendo en una casa increíble y siempre me puse como meta que en diciembre iba a comprarla. Al final, con todo lo que pasó me tocó desistir del contrato de arrendamiento con opción de compra, y a la final esa casa se convirtió en el sueño de alguien más que terminó comprándola ”, apuntó en un clip, el cual recopiló varios likes y comentarios de sus fieles seguidores.

“ Blessd se pasó a la casa de Aida. A mí nunca me había gustado que ella viviera tan lejos. Yo le dije: ‘Bebé, vamos a buscar una casa para ti y quédate en la mía mientras tanto’. Y al otro día ya estábamos haciendo el trasteo. Ahora ella ya va a vivir en otra casa más cerca, más central. Además, ella estaba pagando como 25 millones de arriendo y mantenía en mi casa durmiendo o de viaje , entonces imagínese pagar esa cantidad para eso, no era realmente necesario”, comentó en el video.

De igual manera, la joven indicó que estas acciones fueron bajo una ola de noticias que la golpeaban, pues no sabía cómo lidiar con los cambios que aparecían, aparentemente, en su realidad. Pese a que trató de llevarlo todo con calma, se deshizo de lo material para darle un giro a todo.

“En lugar de interpretarlo como el momento de mi vida en el que todo colapsaba y en el que perdí todo lo que alguna vez fue importante para mí, decidí interpretarlo como ese momento en el que estoy aprendiendo a vivir liviano. Tomé la decisión de no pensar en esas cosas en las que no tenía certeza, supongo que para no sufrir”, afirmó.