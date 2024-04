¿El dinero? Aida Victoria se refirió a su condena y reveló lo que extrañaría si la meten presa

Aida Victoria Merlano se sinceró ante sus seguidores y, con un video muy emotivo, contó los cambios que ha sufrido en su vida después de que fuera condenada a estar en prisión. Hace semanas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tomó una dura decisión en contra de la influencer: aumentó su condena a 13 años de cárcel y le quitó el beneficio de prisión domiciliaria.

La decisión, que desató gran polémica en Colombia, se tomó debido a que la creadora de contenido fue encontrada culpable de ayudar y utilizar a su hermano menor de edad en la cinematográfica fuga de su mamá, la senadora Aida Merlano Rebolledo.

La 'influenciadora' mostró la foto de su cédula en redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam

Tras varios días y después de llegar de Europa, Aida decidió revelar cómo le cambió su vida esta medida que se tomó en contra suya, aunque cabe aclarar que la misma no se encuentra en firme debido a que su abogado, Miguel Ángel del Río, presentó un recurso de casación y la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia.

Por medio de un video, la influencer no escondió que la situación le ha generado fuertes problemas económicos, razón principal por la que tuvo que tomar la decisión de vender la casa en la que vivir y que tenía como objetivo comprar.

“Mi vida después de la condena evidentemente no volvió a ser la misma. Yo estaba viviendo en una casa increíble y siempre me puse como meta que en diciembre iba a comprarla. Al final con todo lo que pasó me tocó desistir del contrato de arrendamiento con opción de compra, y a la final esa casa se convirtió en el sueño de alguien más que terminó comprándola”, explicó.

Aída Victoria Merlano, 'influencer' colombiana. | Foto: Imagen tomada de Instagram @aidavictoriam

La creadora de contenido señaló que también tuvo que vender dos carros que en algún momento fueron su sueño y le recordaban a cada rato de que valía la pena seguir adelante para cumplir sus sueños. Sin embargo, Aida expresó que decidió interpretar este panorama de una manera diferente, en lugar de ver que todo andaba muy mal, decidió interpretarlo como “ese momento en el que estoy aprendiendo a vivir liviano”.

“Tomé la decisión de no pensar en esas cosas en las que no tenía certeza, supongo que para no sufrir. Pero pasa algo con los miedos y es que cuando uno decide no verlos, se empiezan a a ser mucho más grandes de lo que son, y tarde o temprano toca parqueárselos ahí y enfrentarlos. Y aunque es bien dolorosos, se sorprenderían de las cosas tan maravillosas que somos capaces de hacer cuando nadie nos está observando”, dijo a modo de reflexión.

La también instagramer no ocultó que se visualizó al interior de la cárcel, pero más que para lamentarse de lo que le sucedió, explicó que su objetivo siempre ha sido intentar seguir con normalidad pese a lo que se pueda presentar. En ese sentido, dijo que en caso de irse a la cárcel, se le han ocurrido muchas ideas, una de ellas sería buscar la forma para realizar un podcast contando con los permisos legales. Además, sostuvo que también intentaría continuar con su ejercicio, pero principalmente su objetivo sería “no dejar de ser yo”.

Sin embargo, Aida comentó que pese a intentar siempre pensar en escenarios positivos, ha sido imposible que su mente no caiga en pensamientos difíciles, especialmente sobre todas las cosas que perdería si es que llegar a estar presa.

Aída Victoria Merlano | Foto: @aidavictoriam

La influencer aseguró que lo que más le dolería perder sería “una cama cómoda con una pareja que me abraza todas las noches, la fortuna de poder trabajar con mis mejores amigas , el poder donde yo quiera cuando yo quiero, esas cosas que se pierden en la cotidianidad de los días.