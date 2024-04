Aída Victoria dio la cara y destapó decisión que tomó sobre su regreso a Colombia; tuvo inesperado encuentro

“Aquí el punto está en que me quieren meter 13 años presa porque yo instrumentalicé a un menor [su hermano], el menor es hijo de mi mamá [...] En su teoría del caso hay demasiadas objeciones posibles, y aún así, él ( el juez) dice que más allá de toda duda yo sí soy culpable”.

¿Por qué Aída Victoria Merlano salió del país en medio de lío judicial?

Como es costumbre, la influencer siempre es muy activa en sus redes sociales, y en los últimos días no publicaba mayores cosas en sus cuentas, por lo que su ausencia generó sospechas de huida.

Aída Victoria Merlano no tiene miedo a mostrar cómo es, lo que dice y cómo lo hace, por lo que en su viaje de retiro mostró candentes fotos junto a su amiga, Alex Mucci, las que dieron mucho de qué hablar, sobre todo por hacerlo cuando enfrenta un lío tan grande con la justicia colombiana.

“Ayer terminó mi retiro. Ya la otra semana me regreso a Colombia [emoji de la bandera], así que hice una pequeña parada”, escribió , mientras en el video aparecía nuevamente muy cercana junto a su amiga, Alex Mucci, incluso a punto de darse un beso.

En el momento en el que reveló que no estaba en Colombia, una de sus seguidoras le preguntó si era posible que estuviera fuera del país por el proceso legal que enfrenta, por lo que ella respondió: “No tengo orden de captura en mi contra, y tampoco tengo ninguna restricción para salir del país. No voy a poner mi vida en pausa por una situación en la que la única certeza que tengo es que se me escapa de mis manos”, dijo.