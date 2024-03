Aida Victoria Merlano destapó prueba sobre su actual paradero y puso a ‘penar’ a más de uno: “Dios, castígala”

Aida Victoria Merlano, considerada una de las influencers más reconocidas de Colombia, tendrá que ir a prisión, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme, el pasado jueves 21 de marzo, la condena en contra suya por la particular fuga de Aida Merlano Rebolledo, su progenitora.

Tras la decisión tomada por las autoridades, la creadora de contenidos, que estaba presente en la audiencia de forma virtual, aseguró que no tenía, por el momento, ningún tipo de señalamiento con respecto a la sentencia, que aumentó la pena de siete años a 13 años de prisión.

Aida Victoria Merlano se pronunció a través de redes sociales y expresó su sentir con respecto a esta situación judicial que atravesaba, mencionando cuál era la posición que tenía sobre la decisión del juez. La colombiana aclaró que no le habían dado orden de captura inmediata y, por lo tanto, podía estar en libertad y preparar su defensa, recordando que el ente investigador no se opuso.

“El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió, a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad, hasta que se responda el recurso de casación”, señaló, agregando: “Seguimos creyendo en la Justicia y vamos a dar la pelea hasta el final”.