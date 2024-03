A Aida Victoria Merlano le aparece nuevo lío legal tras ser condenada: la Dian la embargó

Aida Victoria Merlano no atraviesa por su mejor momento. La creadora de contenido recibió un duro golpe judicial la semana pasada, pues fue condenada por ser cómplice y utilizar a su hermano menor en la fuga de su mamá, la senadora Aida Merlano Rebolledo. Pocos días después, tal parece que las cosas no mejoran. Ahora, la creadora de contenido resultó embargada, aunque cabe aclarar que son procesos distintos.

La noticia fue confirmada por la misma Merlano a través de historias en su cuenta de Instagram, red social en la que suele ser muy cercana a sus fanáticos y en la que cuenta con más de 5 millones de seguidores. Según explicó en un corto video, nunca recibió una notificación oficial, sino que se enteró porque no le llegó un pago de una de las plataformas digitales en las que publica sus videos.

La creadora de contenido reveló este nuevo lío a través de sus redes sociales. | Foto: Aída Victoria Merlano Instagram

“Que me condene el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente, es solo una casualidad”, mencionó en la historia.

La instagramer explicó que el pasado viernes le entró un pago de Facebook, pero cuando fue a revisar el dinero no aparecía el día de hoy, razón por la que decidió comunicarse con el respectivo banco y gracias a esto se enteró de que había sido embargada.

“Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de Barranquilla. No recibí ninguna notificación, simplemente me embargaron por una supuesta deuda que tengo”, comentó.

La situación, como era de esperarse, la puso en alerta y de inmediato se comunicó con todo su equipo jurídico, que constató que, según ella, cumplió con todos los pagos que le exige la ley. “Llamando a mi contador, llamando a mi tributarista, llamando a todo mi equipo jurídico me mandaron comprobantes de que yo he pagado todo. No sé por qué me embargaron”, finalizó.

La creadora de contenido hizo la revelación a través de su cuenta de Instagram. | Foto: Instagram: Aida Victoria Merlano

La creadora de contenido no entregó más detalles acerca de este nuevo ‘lío’ en el que se encuentra inmersa. Incluso, en otra historia bromeó sobre esta nueva situación que enfrenta, pero que ahora está relacionado con un aparente problema financiero, aunque toca esperar que entregue más detalles acerca de este asunto.

Está siendo acusada de corrupta

La condena en contra de Merlano ha despertado varias reacciones en las redes sociales. Algunos internautas la han llegado a calificar de “corrupta”. Estas palabras generaron molestia y, por supuesto, la influencer no dudó en contestar de manera contundente.

La influencer ha sido calificada como corrupta después de ser condenada. | Foto: Instagram @aidavictoriam

“(…) Entro a Twitter y yo veo una gente haciendo unos comentarios: es que yo no sé la gente cómo defiende a una corrupta”, contó por medio de un live en su cuenta de Instagram.

Luego, en un tono directo, afirmó: “¡Claro! Como yo fui personera del colegio tuyo y me comía los confites que tenían que vender en el Jean Day. ¡Claro! Como yo fui edil de tu barrio. ¡Claro! Como yo era administradora de tu conjunto. ¡Claro! Como yo era diputada...”.