Aida Victoria Merlano, condenada a 13 años, responde a acusaciones de corrupción: “No he sido funcionaria pública”

La influenciadora Aida Victoria Merlano recibió un duro golpe judicial el pasado 21 de marzo, después de que la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá dejara en firme la condena en contra suya, por ser cómplice y utilizar a su hermano menor de edad en la cinematográfica fuga de su mamá, Aida Merlano Rebolledo.

La instagrammer estaba buscando ser absuelta o, por lo menos, que se redujera su primera condena, que era de siete años. Sin embargo, el Tribunal decidió ampliar la misma hasta 13 años de prisión y, además, le retiró el beneficio de casa por cárcel. “Hizo parte de un actuar criminal: prestó un aporte esencial para la fuga de su madre”, fue el contundente veredicto del juez.

Así reaccionó Aida Victoria Merlano a la confirmación de su condena por participar en la fuga de su madre. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/fm52npvD60 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 21, 2024

Aida Victoria se pronuncia tras acusaciones de corrupción

En las últimas horas, a través de en un Instagram Live, Merlano decidió informar a sus seguidores sobre su situación actual y expresar su molestia y sorpresa ante los comentarios que la tildaban de “corrupta”. La influenciadora contó que decidió hacer un en vivo luego de ingresar a Twitter (ahora X) y encontrar acusaciones en su contra. Cientos la acusan de corrupción, pero la condena fue por ayudar en la fuga de presos.

“(…) Entro a Twitter y yo veo una gente haciendo unos comentarios: es que yo no sé la gente cómo defiende a una corrupta”, contó.

Luego, en un tono directo, afirmó: “¡Claro! Como yo fui personera del colegio tuyo y me comía los confites que tenían que vender en el Jean Day. ¡Claro! Como yo fui edil de tu barrio. ¡Claro! Como yo era administradora de tu conjunto. ¡Claro! Como yo era diputada y sin el DAS”.

Y agregó: “Pero bueno, ese no es el punto. No he sido funcionaria pública. Yo he sido tan bulliciosa”.

Aida Victoria Merlano en los Juzgados de Paloquemao, en Bogotá. Octubre 5 de 2019. | Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Aida Victoria sobre su condena

Horas después de que escuchar el fallo, el 21 de marzo, Aida Victoria se pronunció sobre su caso a través de su perfil de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores. La influenciadora publicó una historia en la que desmintió un pronunciamiento de la Fiscalía que señalaba que se había dictado orden de captura en su contra de manera inmediata.

“Esto no es cierto, no me dieron orden de captura”, dijo.

Merlano aclaró que, efectivamente, fue condenada, pero, por el momento, podrá estar en libertad y preparar su defensa, recordando que el ente investigador no se opuso a la decisión del juez.

“El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió, a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad, hasta que se responda el recurso de casación”, señaló.

La creadora de contenido agregó en su mensaje: “Seguimos creyendo en la Justicia y vamos a dar la pelea hasta el final”.