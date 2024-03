Nataly Umaña regresó a la casa donde vive con Alejandro Estrada y así fue el recibimiento

Nataly Umaña no logró escapar de los reproches en las plataformas digitales, ya que muchos consideraron mal su comportamiento en este espacio de entretenimiento , pues estaba ‘traicionando’ su matrimonio con Alejandro Estrada, reconocido actor de la pantalla chica.

“Hemos sido muy reservados y privados... Con nadie había hablado, solamente con la psicóloga y mis papás. Me cuesta exponer, no quiero que nos juzguen (...). He querido estar guardadita. Vamos a hablar. Tengo que pedirle perdón, preguntarle qué siente, si sintió dolor o traición, decirle a la cara que nunca quise hacerlo. Mi intención jamás fue hacerle una maldad, solo era dejar el mundo real y ser coherente con ello”, mencionó al matutino de RCN.