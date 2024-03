Nataly Umaña expuso verdad de su relación con Alejandro Estrada; reveló si se reconciliarán: “Nunca quise hacerlo”

Nataly Umaña se convirtió en una de las famosas más comentadas de las últimas semanas, a raíz de la participación que tuvo en La casa de los famosos durante la primera temporada del formato. La actriz llamó la atención con sus comportamientos, decisiones y actitudes, precisamente después de darle un giro total a su realidad.

La ibaguereña resultó eliminada en la reciente gala, abandonando la competencia y retomando su día a día, lejos de lo que el reality le brindaba. A pesar de que le dolió salir de esta experiencia, la estrella de la pantalla chica lidió con este retorno y se enfrentó a toda clase de preguntas que la esperaban.

Según se vio, Nataly Umaña estuvo como invitada en Buen día, Colombia, donde abrió su corazón y encaró las grandes interrogantes que rodeaban su vida real. La famosa respondió dudas e inquietudes de los televidentes, hablando con sinceridad sobre lo que ocurrió en el programa y lo que venía a su camino.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada | Foto: Instagram @natalyumanaa

Uno de los temas que más estuvo presente en la charla con el matutino fue el de Alejandro Estrada, quien terminó con ella a inicios de marzo, cuando entró a La casa de los famosos. Los presentadores indagaron, con respeto, llevando a que la actriz fuera contundente con sus declaraciones.

Tras revivir unas imágenes y momentos del programa, la artista habló desde su posición y mencionó que “soy humana, tengo derecho a errar. No sé que tan congruente o coherente me vi”. Allí se refirió a su compañero sentimental, destapando una verdad de la relación que sostenían.

Nataly Umaña indicó en la entrevista que estaba en terapia con Alejandro Estrada, pero buscando soltar y dejarse de una manera bonita, muy distanciados de los problemas. Allí señaló que estaban como parceros y amigos, ya que había un cariño muy grande entre ambos.

La actriz habló de lo que pasa con Alejandro Estrada. | Foto: Buen día, Colombia

“Con Alejito tengo una relación de 12 años, fuimos a terapia para saber dejarnos, de una manera bonita y en paz. Somos los mejores parceros, somos mejores amigos, muy parceros. Cuando todo se transforma y, al no ser feliz, pues perdón en la casa de la gente, no sé si quieren que salga a decir mentiras... Soy coherente y congruente, perdón por no llegar al reality separada”, comentó al inicio.

“Sabíamos que nuestra relación estaba mal como pareja, les duele mucho. Alejo es demasiado bello, noble y comprensivo, por lo mismo, no puedo ser egoista, su brillo ya no estaba, esa alegría que lo caracteriza. Tengo derecho a soltar para que él sea feliz, ¿qué es lo que le incomoda a la gente? Perdón si lo que quieren escuchar es que no fue la manera, pero debo decir que fui tan real y genuina”, agregó.

Nataly Umaña destapó si se reconciliará con Alejandro Estrada

De acuerdo con lo que se registró en Buen día, Colombia, Nataly Umaña confesó qué pasará con su esposo, soltando si ya se habían encarado o estaban próximos a tener las conversaciones decisivas.

“Hemos sido muy reservados y privados... Con nadie había hablado, solamente con la psicóloga y mis papás. Me cuesta exponer, no quiero que nos juzguen (...). He querido estar guardadita. Vamos a hablar. Tengo que pedirle perdón, preguntarle qué siente, si sintió dolor o traición, decirle a la cara que nunca quise hacerlo. Mi intención jamás fue hacerle una maldad, solo era dejar el mundo real y ser coherente con ello”, mencionó.

“La exposición, todos tenemos un ego, el qué dirán, pero es que yo conozco a Alejo y sé que es tan buen ser humano... Lo que más le duele es que yo salga sacrificada. Sobre cómo me iba a exponer así, en esta sociedad machista”, reveló en el espacio televisivo.

Al preguntarle si se reconciliarían, Nataly Umaña indicó que primero tenía que verse cara a cara con el actor, viendo qué sentía al tenerlo de frente y cómo era la tónica en la que estaban los dos. Al sanar y entender el camino, podrían decidir qué querían.

“Tengo que saber en qué tónica está, sé que siempre va a querer lo mejor para mí. Quiero ver cómo está su corazoncito. Espero verlo pronto y hablar”, concluyó.