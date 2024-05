Demoledores cargos a campaña de Petro en poder del CNE: donación de Fecode, pago a testigos electorales y crédito del Polo Democrático

“Finalmente es dable concluir, tal y como se indicó en el numeral 4.4 de este proveído, en los términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 996 de 2005 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1153 de 2005, que no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales, toda vez que tal conducta distorsiona el equilibrio en el régimen democrático, por lo que la contribución efectuada por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN – FECODE no era permitida al estar proscrita como fuente de financiación ”.

“Por lo expuesto, el registro del crédito otorgado por el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO no podía ser objeto de eliminación, toda vez que era inherente a la campaña al haberse consignado en efectivo en la cuenta única de la misma, en el momento en que acaeció el hecho económico, esto es, el 10 de mayo de 2022 conforme se registró acertadamente en la contabilidad; por tal motivo se infiere, que estos recursos son propios del desarrollo de las actividades de la campaña al haber ingresado al flujo de efectivo de ésta, hechos que tienen relación de causalidad, frente a los cuales, incluso la ciudadana LUCY AIDEE MOGOLLÓN ALFONSO, en su calidad de tesorera, manifestó en diligencia del 14 de agosto de 2023, lo siguiente: “(…) Hubo un dinero que entró en la cuenta por un préstamo de un partido político, pero ya revisando la forma y eso, se dieron cuenta que no estaba correcto el procedimiento y se devolvieron los recursos al partido, el cual no recuerdo cuál fue. La plata si ingreso y el monto era de 500.000.000 millones… el monto lo refleje en SIIGO porque era el procedimiento adecuado. (…)”. (Negrilla fuera de texto).

“Por lo antes expuesto, es dable concluir, que (i) materialmente se efectuaron pagos a testigos electorales para la campaña; (ii) que tales hechos económicos no fueron reportados dentro del informe de ingresos y gastos de la campaña, (iii) que no existe un rastro del origen de los recursos trasladados por la empresa INGENIAL MEDIA S.A.S. a MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S – SU RED; (iv) que la empresa INGENIAL MEDIA S.A.S. jurídicamente no podía donar los recursos que invirtió para el pago de testigos electorales por ser una persona jurídica y; (v) que efectivamente le asistía razón al quejoso anónimo cuando expuso, entre otras cosas, que: “(...) EL SEÑOR JONATHAN RAMIREZ NIEVES Y EL SEÑOR RICARDO ROA INCUMPLIERON LA LEY AL NO REPORTAR LAS DONACIONES QUE SE RECIBIERON (...)”.