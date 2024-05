Pensiones: exministro José Manuel Restrepo hace grave advertencia en SEMANA. La plata de los trabajadores estaría en riesgo

Pero al lado de ese escándalo, otras reformas tienen problemas en el contenido de lo que se tramita. Por ejemplo, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que uno de los ejes de la pensional no cuenta con el respaldo de ese organismo. La reforma propone que sean ellos quienes administren una bolsa enorme de dinero de esas mesadas, pero jurídicamente la entidad no tiene la competencia para hacerlo.

Villar dijo que la entidad prepara una comunicación con respecto a su posición frente al manejo de los recursos del nuevo fondo de ahorro pensional, el cual requerirá un aval explícito del Congreso y que definitivamente debe pasar por el principio de que la responsabilidad del Emisor es solo como administrador, no sobre las pensiones futuras, ni sobre las cotizaciones.

“El Banco no puede tener responsabilidad alguna sobre las mesadas de pensiones futuras , como se insinúa en algunos apartes del proyecto de ley aprobado por el Senado. En un sistema pensional de prima media como el que maneja Colpensiones, la responsabilidad de las pensiones futuras es íntegramente de esa entidad y del Gobierno nacional. Habría que aclarar también que una entidad como el Banco de la República tendría que delegar esa administración en agentes especializados , tal como lo ha hecho tradicionalmente en fondos como el FAE. Los detalles sobre las inquietudes que estamos analizando en el Banco de la República los expresaremos en una comunicación al Congreso tras la discusión que ya hemos iniciado con los miembros de la junta directiva del Banco”, agregó.

Y reveló un dato clave: el Gobierno propuso esa función al banco, sin hablar con ellos. “ El texto, tal como se aprobó hasta el momento, no había sido discutido con el banco . El Gobierno tenía una propuesta diferente y no nos ha manifestado que se haya dado un aval al texto aprobado por la plenaria del Senado”.

Varias voces de expertos habían alertado que esa función no podía dársele al Banco de la República. Una de ellas es el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo

“El hecho de que el Banco de la República administre el fondo de pensiones, no significa que se va a administrar de una manera más eficiente. Todos hemos señalado que la administración de ese fondo debiese recaer en alguien que tuviera profesionalismo, que estuviera preparado, entre otras, además para administrarlo de manera exitosa y eficiente. Y por eso, claramente la opción nunca ha sido Colpensiones, donde hay burocratización, donde hay politiquería y problemas de integridad, entre otros temas, pero por lo que esta declaración sugiere nos devuelve sobre lo que señalaba yo: no necesariamente el Banco de la República es la mejor opción, sobre todo porque como se declara aquí públicamente se hace una administración basada en el principio de agente fiscal en donde, como lo dice el gerente del banco, es una obligación de medio y no de resultado”, agrega.