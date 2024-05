José Manuel Restrepo habla en SEMANA sobre el regaño de Petro a sus ministros: “La mejor decisión es simplemente pedirles la renuncia”

SEMANA: Una vez finalizó el discurso de Gustavo Petro, usted fue de las primeras personas en salir a explicar lo que significa el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel. ¿Qué impacto tiene esa decisión del gobierno?

José Manuel Restrepo: Me parece muy triste. Son 71 años de relaciones que se acaban, pero con un riesgo adicional y es que Israel unilateralmente de por terminadas las relaciones comerciales. Esto es un riesgo porque representa recursos importantes para el país. Estamos hablando de exportaciones de la orden de mil millones de dólares. Un grueso muy importante de la relación con Israel es mantener las capacidades tácticas y estratégicas de la defensa. Israel nos provee insumos que se utilizan en materia de seguridad y ciberseguridad. Es decir, armas, defensa área, seguimiento, incautaciones. También hay un riesgo de que Israel frene los cerca de 60 millones de dólares en materia de inversión que tiene en el país. Creo que este tipo de decisiones no deberían informarse en una tarima, ni desde una diplomacia irracional, en un discurso populista. Esas diferencias que existen a nivel internacional deberían tramitarse por un cauce diplomático.

El presidente dio un largo discurso en el día del trabajo. Se despachó ampliamente. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Qué explicación le da usted a que a ese anuncio se diera de esa manera en la conmemoración de un día que nada tiene que ver con esas relaciones?

José Manuel Restrepo: Yo creo que el primero de mayo se utilizó para transmitir un número importante de mensajes, en un tono populista, que nada tienen que ver con el Día del Trabajo. Entonces, por ejemplo, se aprovecha el escenario para una discusión política, para terminar las relaciones con Israel, para enviar un mensaje alrededor del tema de Palestina y para enviar mensajes populistas que poco contribuyen a un programa de reactivación de país. La única referencia a la reactivación de Colombia es que se iba a presentar un programa de reactivación que apenas estamos conociendo. De ahí, en adelante, no hubo ningún mensaje puntual respecto al trabajo. Ese día, digo yo, es como una marcha triste porque coincidió con el aumento en el desempleo en Colombia, tanto en jóvenes como en mujeres.

SEMANA: ¿Qué le llamo la atención de los debates económicos que planteó el presidente en su discurso?

José Manuel Restrepo: Por ejemplo, en el tema de la de la reforma pensional, apenas se refirió a las inversiones forzosas para el sector financiero. De nuevo, eso genera réditos populistas porque atacar al sector financiero siempre es un buen deporte, desde ese punto de vista.

SEMANA: En el discurso hubo ataques directos al sector privado. Por ejemplo, al dueño de Sanitas. ¿Qué tanto daño hace eso?

José Manuel Restrepo: El discurso se aprovechó para, de alguna manera, polarizar aún más la discusión nacional sobre temas de futuro o sobre temas de discusión. No sabemos si se está utilizando simplemente ese discurso para justificar lo que se está haciendo en materia de salud, que es implementar una reforma que se tenía planteada pero por la vía de atrás, a través de los decretos.

Este 1 de mayo se llevaron a cabo las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Usted fue ministro del Gobierno de Duque durante muchos años. ¿Qué habría sentido si escucha esa frase del presidente de aquí hay ministros y ministras que los ministros y ministras que les da miedo?

José Manuel Restrepo: De nuevo, la pregunta es si ese tipo de reclamo debe hacerse público o en privado. Yo creo que es ilegítimo que un presidente haga referencia a la gestión de sus ministros y en privado debería reclamarle a cada uno de los ministros. Ojalá no llegando tarde a las reuniones de planeación del Consejo de Ministros. En un escenario de estos, ese mensaje tiene una carga populista en el sentido de decir soy capaz, seguramente de hacer reclamos en público a los ministros porque no están cumpliendo. Pero me parece que, casi que como principio de liderazgo público, ese tipo de reclamos se pueden hacer perfectamente en privado. Si existe alguna duda o inquietud sobre alguno de los miembros del gabinete, pues la mejor decisión es simplemente pedir la renuncia.

SEMANA: El presidente también fue muy agresivo con las personas que habían salido a marchar el 21 de abril, al punto que calificó esa protesta como la marcha de la muerte. ¿Qué piensa de eso?

José Manuel Restrepo: Al propósito de construir Unidad Nacional en el país, que es el único camino en este momento necesario para lograr que nuestra nación siga teniendo unos niveles de prosperidad de aquí en adelante, también me parece que es un mensaje equivocado de cara a lo político. Porque la pregunta es entonces, ¿todo actor entonces que se oponga al gobierno está equivocado? ¿El Gobierno tiene la verdad revelada y, por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de construir unidad en la diferencia? ¿O propuestas de consenso?

SEMANA: La semana pasada, General Motors sorprendió al país con el anuncio del cierre de su planta. ¿Usted cree que eso se debe a las políticas del gobierno?

José Manuel Restrepo: No lo creo. Es un sector que ha tenido dificultades desde el punto de vista de costos, de mercado, de eficiencia operativa. Hay una disminución en su capacidad de producción. Es verdad que hacia el final del gobierno del presidente Duque se hizo una inversión muy grande alrededor de uno de sus modelos. Pero la verdad es que las ventas de este sector llevan un tiempo importante, por lo menos un año, en un terreno negativo muy fuerte. Hay afectaciones que son estructurales, entonces yo no le endilgaría la responsabilidad al gobierno. Sí, creo que el mal comportamiento en general de la inversión privada en Colombia, que es el peor dato en 10 años, tiene una alta dosis de responsabilidad en el Gobierno Nacional por la incertidumbre que está lanzando. Eso no lo dice Restrepo, lo dice el Fondo Monetario Internacional.

General Motors anuncia cierre de su planta de Colmotores en Colombia Bogota abril 26 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: La reforma pensional, como está aprobada hasta ahora, ¿cómo le parece?

José Manuel Restrepo: Creo que Colombia necesita una pensional porque hay que corregir temas como, por ejemplo, la competencia malsana entre el régimen de ahorro individual y el de prima media. Se necesita un esfuerzo para atender más adultos mayores. Hay que avanzar en que la reforma pensional pueda enfrentar ese modelo que existe en donde los pobres terminan subsidiando los ricos. Pero mi punto es que en la forma como está hoy diseñada, esa reforma tiene unas preocupaciones de fondo.

SEMANA: ¿Cuáles son esas preocupaciones de fondo?

José Manuel Restrepo: Una primera, muy importante, es que el paganini de esta reforma pensional van a ser los jóvenes. Porque como está diseñada, no es sostenible a largo plazo. Es más, requeriría otra reforma modificando parámetros y eso seguramente vendrá de aquí a unos años.

Tras un duro pulso en el Senado, el Gobierno logró que la reforma pensional surtiera dos de los cuatro debates que necesita para ser ley. Hubo cambios en el régimen de transición, en el umbral para cotizar en Colpensiones y en los fondos privados, así como en el fondo de ahorro. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Qué significa eso para los jóvenes?

José Manuel Restrepo: Significaría que los jóvenes terminan aportando una proporción mayor de su ingreso a las pensiones y el cálculo sería que ese aporte sube del 16% al 37%. Eso lo pagarían ellos o el Gobierno Nacional, que tendría que asumir un déficit del orden de casi cuatro reformas tributarias. Esa desfinanciación se deriva de que en la propuesta de reforma profesional no nos atrevimos a tocar lo que debemos tocar, la edad, el ingreso base de liquidación, entre otros.

SEMANA: ¿Qué otros problemas le ve?

José Manuel Restrepo: Al poner en 2.3 salarios mínimos el umbral de tránsito de ahorro individual, se abre el debate de quién va a administrar esos recursos. Se ha hablado que será el Banco de la República, pero parece por la última junta del Banco, que no no está claro que ellos tengan la competencia para asumir ese rol. Ese sí sería el peor de los mundos. Finalmente, pues la propuesta, como está diseñada, acaba con el ahorro de largo plazo en el país. Y con ello, con el crédito de largo plazo en el país. En la práctica acaba con las AFPs porque les termina disminuyendo en su rol. Y luego está el modelo pensional, que no me gusta por esencia, me parece que la estatización no es el camino. Y finalmente, un artículo para satisfacer seguramente uno un par de votos que fueron los definitivos en la decisión final en el Senado. Ese artículo cambia el sistema pensional para el 41% de la población del país, pero sin haber tenido ningún análisis técnico ni riguroso.

SEMANA: Suena a un enorme mico