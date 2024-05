Gustavo Petro: las 10 más impactantes y agresivas frases de su discurso del 1 de mayo. Uribe, la salud, sus ministros y las marchas del 21

1. “Si intentan un golpe contra la voluntad como el 19 de abril, el pueblo recuperará la democracia”

Ante la multitud, el presidente dejó claro que utilizará las calles para promover cualquier cambio que no logre por la vía de las instituciones. Lo aseguró tras criticar la marcha del 21 de abril, que llenó de miles de colombianos las calles en contra de su gobierno y que culminó también en la Plaza de Bolívar. “Llegaron aquí pensando que esas elecciones, las de 2022, no existían, que no existía el presidente de la República o algo peor, pensaron que, llegando aquí a esta Plaza de Bolívar, cuna de la libertad, a gritar como si fuera gran cosa que había que tumbar el presidente o que el presidente de la República se tenía que morir en uno de sus ataúdes”.

“Este es un mensaje que debe quedar claro en todas las plazas del país, en todos los barrios, en todas las comunidades, si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. (...) Quiero que este mensaje se difunda, si intentan un golpe contra la voluntad como el 19 de abril, el pueblo recuperará la democracia (...). Nosotros defendimos con nuestra sangre un proyecto democrático para Colombia, queremos una democracia multicolor. No somos menos y no somos cobardes. Somos dignos. Sabemos cuál ha sido la historia de Colombia. Sabemos de cuántas guerras civiles venimos. Nuestro nombre se ha conjugado con la paz, pero no una paz de gente arrodillada o de gente de rebaño”.

2. “El presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo”

Gustavo Petro arremetió contra Álvaro Uribe. El expresidente había madrugado a poner un mensaje en X en el cual presentaba sus reparos a la reforma laboral del Gobierno que se tramita en el Congreso. Allí había dicho que el cambio en la jornada laboral, el trabajo dominical y las primas al final provocarían la pérdida de muchos empleos.

El primer mandatario le contestó por esa misma red social, pero una vez en la Plaza se despachó contra él. “Los que apoyaron el proyecto uribista se equivocaron (...), el presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo”, señaló un Petro enérgico en la Plaza de Bolívar, acompañado de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y representantes de sindicatos como el CGT.

Petro indicó que las jornadas largas de trabajo en Colombia se deben a esas medidas aplicadas por Uribe durante su gobierno. “Somos el país que tiene la jornada más larga de todos los países de la Ocde, más larga que México; al mismo tiempo, somos el país con la más baja productividad en el trabajo... Lo que está diciendo es que entre más indignidad llegue al mundo del trabajo, a la gente que suda en su esfuerzo, a la gente que maneja el martillo, el azadón, a la mujer que trabaja en el cuidado y se esfuerza porque la comida llegue a donde sus niños, entre más indignidad tenga, más empleo hay en Colombia”, puntualizó.

3. “Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”

En su discurso del Día del Trabajo, el presidente anunció el rompimiento de las relaciones con Israel. Desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás asesinó a más de mil judíos en ese país, el primer mandatario ha tenido una muy cuestionada posición sobre ese conflicto internacional. Ha comparado el gobierno de Netanyahu con el nazismo, que en la Segunda Guerra Mundial causó la muerte de más de cinco millones de judíos en Europa.

“Hoy quizás el mundo podría resumirse en una palabra, quizá todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la rebeldía, de la bandera alzada y la resistencia, y esa palabra es Gaza, se llama Palestina. Aquí, delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente, ¡genocida! Creo que hoy la humanidad, toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella”, dijo el primer mandatario.

El 21 de abril, decenas de personas ondearon la bandera de Israel como rechazo a la forma como el gobierno ha actuado frente a ese conflicto. Bogotá Bandera Israel | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Hoy no llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá, llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente”, agregó.

4. “¿Qué pasaría con ese sudaca en España?”

El presidente también se refirió a su polémica reforma a la salud. Aseguró que quienes la critican se “concentran aquí en el norte de Chapinero, donde están los cajeros automáticos, pero les aburre el que un gobierno pueda decir que el sistema de salud no es para unos pocos, sino para la totalidad de la población colombiana. Porque la salud no es una mercancía, no es como comprar cerveza o whisky fino”.

Pero sus mayores dardos fueron al dueño de Keralty, la matriz propietaria del grupo Sanitas. “La salud no puede ser un negocio”, aseguró.

“La gente engañada que llamaban por teléfono los señores de Keralty y que siendo extranjeros financiaron las campañas de varios congresistas y financiaron los partidos políticos que hoy se oponen a las reformas sociales”, señaló Petro. “Le estamos diciendo a ese señor que deje de engañar a sus afiliados y afiliadas, les vamos es a mejorar la salud a todos los afiliados de la EPS en Colombia”, agregó en referencia a Joseba Mikel Grajales Jiménez, dueño de ese conglomerado.

“¿Qué pasaría con ese sudaca en España?”, se preguntó el mandatario colombiano y agregó que en ese país no permitirían un negocio de 4.000 o 5.000 millones de euros con el sistema de salud.

5. “Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen”

Sin mencionar nombres, el presidente también se fue contra su propio gabinete. “Lo que queremos es transformar en realidad este país, cosas podemos hacer ya. Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen. Otros van adelante. Todavía ustedes lo ven, nos quieren cercar. Que no movemos un pie aquí y ya nos cae la Procuraduría. Ya nos cae no sé quién, ya nos cae si sé cuándo”, aseguró.

6. “No les gusta que no me llame Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos”

El expresidente habló extensamente de la oligarquía y se refirió a muchos expresidentes. A Julio César Turbay fue al que le fue peor. El primer mandatario comparó su estatuto de seguridad con las políticas de Netanyahu hoy.

“Los políticos colombianos hablan con ese pensamiento porque son nostálgicos de la esclavitud, pero la realidad moderna de las economías de hoy lo que dicen es que la ganancia sale de la productividad, es decir, de hacer más cosas a través de la tecnología en la misma unidad del tiempo, no es alargando la jornada”.

7. “Hicieron de las pensiones un negocio de banqueros”

En el discurso, el presidente también se refirió a la reforma pensional. “Hicieron de las pensiones un negocio de banqueros. Sólo dos banqueros manejan la mayor parte del ahorro de los cotizantes jóvenes trabajadores. Ellos ilusionados porque creen que ahorrando en esas cuentas van a tener una pensión. Eso lo dijeron allá en el año 1993 cuando aprobaron la Ley 100, después mandaban a unas mujeres, muchachas muy lindas, en minifalda, e iban donde estaban los obreros, los oficinistas y a todos les iban sacando la firma para que se pasaran a un fondo privado”, aseguró.

“Los jóvenes trabajadores de aquel entonces que ahorraron, si pudieron trabajar desde ahí toda su vida hasta esta fecha (ya más de 30 años), cuando van al banco a decir, oiga, ahora sí, mi pensión, se encuentran con la triste realidad que le dicen: ‘No, hermanito, usted no alcanzó a ahorrar lo suficiente, no tiene pensión, le devolvemos sus ahorros’. Pero no todo, sino con el descuento de las comisiones para el dueño del fondo privado”, remató.

La apuesta de la reforma pensional es aumentar la cobertura. | Foto: getty images

“Colombia ha sido transformada en un simple negocio de mercancías de la vida porque la pensión, ni más ni menos, es la vida misma de la persona que trabaja toda la vida, ¿para qué?, para sostener una familia así y para tratar de descansar en algún momento y gozársela plenamente, intensamente, gozarse esta hermosura que se llama la vida”, finalizó sobre ese tema.

8. “Constituyeron la marcha de la muerte”

El presidente se despachó contra quienes protestaron en las calles el pasado 21 de abril. “Salieron a marchar y decirle a Colombia, a decir que no haya cambios, que todo está bien, que este es un paraíso y un país que se merece todo colombiano. No importan los 70 jóvenes que les sacaron ellos mismos los ojos. (...) Menos mal en esa marcha sí trabajaron. Los aspirantes eternos de la Presidencia y los que se visten de centro, pero caminan al lado del ataúd que dice, ‘que muera el presidente’... Los que vinieron a esta plaza parecen nostálgicos de esa Constitución, su estado de sitio y el estatuto de seguridad con el que condenaba a los jóvenes”, dijo.

También dijo: “Llegaron fue a decir que el presidente de Colombia se tenía que ir porque no es de ellos o se tenía que morir y por eso trajeron los ataúdes. Constituyeron la marcha de los ataúdes, la marcha de la muerte en Colombia”.

9. “Que las palabras constituyentes se escriban”

Petro volvió a hablar sobre su asamblea nacional constituyente. “Tenemos que saber que en este momento hay unos que quieren tumbar la democracia y nosotros queremos construir una democracia más profunda. No se trata de avasallarnos, se trata de hablar y de entendernos. Propongo poner las palabras de las reformas y las que se hablan de verdad, que las palabras constituyentes se escriban en un gran acuerdo nacional para que cierren la puerta de la violación de los derechos y la ignominia, para que abra la puerta al poder popular”, dijo.

Bogotá. Mayo 1 de 2024. Cientos de personas, organizaciones sindicales y comunidades indígenas se movilizan en la capital por el Día del Trabajo y ciertos sectores en apoyo al presidente Gustavo Petro. (Colprensa - Lina Gasca) | Foto: Lina Gasca

“Es un acuerdo nacional al que he invitado, pero no con el engaño de hacer lo mismo que ellos hacían. Un acuerdo nacional de tú a tú que lo que se construye es el futuro, no el pasado, donde se construye la democracia y no el autoritarismo de los que enviaban el Esmad y los fusiles. Los que queremos que la violencia cese porque es un momento para abrir las oportunidades de la gente. Queremos hacer un acuerdo nacional con los que venían con los ataúdes, pero no hablar del pasado, venimos es a hablar de futuro y una democracia plebeya”, agregó

“Lo que quiero es una democracia real, organizar el poder constituyente es organizar las asambleas populares no solo para detener un golpe, sino hacer realidad los cambios que se necesitan”, aseguró.

10. “No, señores, esa bandera (la del M-19) no se guarda y no se esconde, se levanta”

“Intentaron matarnos y nos perseguían, ¿por qué no cantar el himno obrero del mundo? Ese himno marca una esperanza y un futuro por alcanzar. Cómo entablar este momento, aquí estamos las mayorías, las que se expresaron en las elecciones de mayo y de junio de 2022. Ganamos las elecciones en las urnas como lo hicimos un 19 de abril de 1970. Decían que por qué convocó un 19 de abril, fue porque se robaron las elecciones de Colombia”.

Manifestantes del M-19 presionando a la Corte Suprema en medio de la elección del fiscal. | Foto: Guillermo Torres / Semana