Presidente Gustavo Petro asegura que Keralty “está engañando a sus afiliados” y la vuelve a acusar de financiar campañas

Durante su discursos en la Plaza de Bolívar este miércoles 1 de mayo, el mandatario colombiano señaló que el dueño de Keralty “está engañando a sus afiliados”. Así mismo, fue enfático que este Gobierno no va a dejar a los colombianos sin servicio de salud.

Sobre la reforma a la salud, que el mandatario volvería a presentar en los próximos días al Congreso, señaló el mandatario colombiano que “ no es una mercancía ”, aseguró que “no es como comprar cerveza o whisky fino, el que tenga la plata que lo compre y el que no tiene se contenta con la chicha”.

“En el terreno de la salud no es así, todos somos seres humanos en Colombia y por tanto, de acuerdo con la Constitución, somos portadores de derechos, somos propietarios de derechos y el derecho fundamental es el derecho a la vida, el derecho a la salud, la salud no puede ser un negocio”, indicó.

Esta no es la primera vez que Petro arremete contra la multinacional. Tras el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado, el mandatario señaló que Keralty, dueña de Sanitas, estaba detrás del archivo del proyecto.

“En la Comisión Séptima del Senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros”, escribió en sus redes sociales en ese momento el presidente Petro.

Finalmente, señaló que “es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”.

Atacó la histórica movilización en su contra del 21 de abril

“Se han quedado afuera de la realidad y ya no reconocen lo que significó el mensaje popular en las elecciones del año 2022. ¿No se dan cuenta? Llegaron aquí pensando que esas elecciones no existían, que no existía el presidente de la república o algo peor”, sostuvo Gustavo Petro.