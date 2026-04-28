La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la respuesta del Gobierno nacional a la escalada de violencia que se vivió en los departamentos del Cauca y Valle durante el fin de semana.

Cabal aseguró que los ataques que se presentaron durante el fin de semana son evidencia de una arremetida de carácter premeditado en la que, a juicio de la congresista, existirían intereses electorales.

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“Parece que todo fuera premeditado. Y sí. Es premeditado por un Gobierno que pactó ganar las elecciones con fraude y con apoyo del pacto de La Picota. Hoy repiten esa dosis antes de las elecciones y siempre usan la misma excusa: que la derecha. ¿Será que los muertos son de derecha o de izquierda o de algún partido?”, cuestionó.

La congresista del Centro Democrático afirmó que la administración de Gustavo Petro ha cuestionado públicamente las muertes por la guerra entre Israel y Palestina, mas no los decesos por violencia que han ocurrido en otras geografías del mundo, como Irán.

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“Petro rompió relaciones con Israel con la mentira de que le dolían los muertos de la guerra. No le duelen los muertos de Irán, no ha roto relaciones con ellos; aquí sigue la embajada abierta. Hipócritas. Que la historia de este país los juzgue porque dejaron morir al pueblo que lo único que quería era tranquilidad y seguridad”, expresó Cabal.

Finalmente, se refirió a la agenda que ha tenido el Pacto Histórico para responder a las necesidades de los más pobres, asegurando que “no son los dueños de los pobres como dicen ser. Lo que hacen es empobrecer una economía que intenta salir adelante”.

Los atentados se registraron en sitios cercanos a Popayán (capital del Cauca), en la Vía Panamericana y otros lugares clave del suroccidente del país.