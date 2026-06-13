Critican con dureza a Petro por afirmación que hizo tras discurso en la ONU: “Sencillamente imposible”

El presidente Gustavo Petro dio un discurso esta semana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de que el país asumiera la presidencia del organismo de manera temporal por un mes.

En su cuenta de X, el mandatario compartió apartes de la intervención, aseguró que dijo “verdades al mundo” y, además, señaló que su gobierno hizo que Colombia presidiera el Consejo de Seguridad.

“Dije estas verdades al mundo, a nombre del país de la belleza y la vida, e hicimos a Colombia presidenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, expresó el presidente.

En respuesta, la exsenadora María Fernanda Cabal arremetió contra el mandatario y recordó que la presidencia del organismo rota todos los meses entre sus diferentes miembros.

“Que Petro diga una verdad es sencillamente imposible. La presidencia del Consejo de Seguridad rota cada mes entre los 15 miembros. A Colombia le correspondió en junio por calendario”, sostuvo.

La representante Jennifer Pedraza también le respondió a Petro y le pidió no “más osos internacionales”.

“A Colombia le tocó la presidencia por rotación alfabética, presidente. No nos haga pasar más osos internacionales por favor”, dijo.