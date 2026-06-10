Gustavo Petro notificó en las Naciones Unidas que “no permanecerá en el Gobierno por fuera de la Constitución”

En el marco de una nueva sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se desarrolló este miércoles 10 de junio en Nueva York, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un discurso.

En su intervención, el mandatario notificó desde las Naciones Unidas que no permanecerá en el poder luego de que finalice su mandato constitucional el próximo 7 de agosto de 2026.

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“El papel que me corresponde ya a punto de terminar; se ha dicho que voy a permanecer en el Gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así. El día final de mi mandato saldré, no sé a dónde, ya como ciudadano de la República y no como presidente; esta es quizá mi última intervención en este escenario de las Naciones Unidas en general”, expresó Petro.

Y por medio de su cuenta personal de X, detalló su postura frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “El parlamentario británico Rupert Lowe pide pena de muerte a migrantes y desata el odio de la extrema derecha en Belfast; en Colombia pide alguien similar de origen latino, destripar a los progresistas y desata violencia; a ninguno de ellos investigan”.

“Le corresponde al Consejo de seguridad no dejarse engañar del discurso antimigrante y ver a fondo las causas de la migración, que no es más sino la pobreza generada por injusticias económicas como solo pagar centavos de dólar al productor una taza del café que se toma en las calles de Nueva York o cobrar con exceso por medicinas vitales para la vida, o la misma crisis climática que hace que los paises industrializados en vez de descarbonizar rápido sus economías insista en el consumo de hidrocarburos, negando la ciencia, y llevando misiles a los mismos civiles y menores de edad de los países que considera fuente de petróleo o por tener centrales nucleares en países llenos de hidrocarburos en su subsuelo”, recalcó el jefe de Estado.

“Se ha dicho que voy a permanecer en el Gobierno por fuera de la Constitución. No es así”, afirmó Gustavo Petro durante su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UEw6W0ZX2a — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Bombardearon por primera vez en la historia a una ciudad latinoamericana, como a Hiroshima bajo la primera bomba atómica o como a Gaza y tantas otras ciudades del mundo”.

“La idea de suspender la diplomacia y el derecho internacional y poner a jueces internacionales como a mí por mi oposición al genocidio en Gaza y liberar narcotraficantes expresidentes por indulto, solo para mantener el intento de homogeneizar el pensamiento humano y proponer dominaciones mundiales que solo son posibles con una manipulación total de la mente humana”.

También recalcó: “El congreso de Colombia, por ejemplo, ahora se burla del compromiso que el jefe de Estado. Juan Manuel Santos hizo al entregar oficialmente una declaración unilateral de estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: el acuerdo de paz con las Farc, y burlarse del acuerdo sobre jurisdicción agraria, la reforma agraria rápida y el tribunal de la verdad integral en el conflicto armado que ha sido cercenado en sus facultades. Se burlan del derecho internacional. Mi gobierno debe presentar informe oficial al respecto”.

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“Con el desacato al tratado de paz, los cultivos de hoja de coca se duplicaron en Colombia. Mi gobierno, después de detener su expansión, ha logrado disminuirlos por la vía de dialogar la paz de nuevo y de lograr un acuerdo con 31.000 familias campesinas que han decidido erradicar manualmente sus cultivos ilícitos y reemplazarlos con ayuda del gobierno por productos lícitos de exportación”, afirmó.

Por último, el presidente indicó: “Con el diálogo social pudimos disminuir un gran problema para la humanidad. Le solicitaré al Concejo de Seguridad actuar sobre los peligros reales contra la humanidad y no dejarse engañar por el discurso ideológico nazi contra la migración, que sirve solo para que las naciones poderosas no actúen en su solución real y evadan la agenda fundamental de la humanidad. La regulación global y pública de la inteligencia artificial y la descarbonización rápida de la economía mundial que pueden garantizar la diversidad y hermandad de la humanidad. La paz en el mundo sigue siendo la justicia social y no se garantiza con la guerra y la muerte”.