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Enrique Peñalosa, ¿en la carrera por la Alcaldía de Bogotá en el 2027?

Sectores de centro y derecha promueven una alianza para enfrentar un eventual regreso del petrismo a la contienda por Bogotá.

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Redacción Confidenciales
25 de julio de 2026 a las 3:06 a. m.
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá.
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Foto: Alejandro Acosta

Ante la posibilidad de que Gustavo Petro aspire a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2027, como se comenta entre algunos dirigentes del Pacto Histórico, políticos de centro y de derecha le están pidiendo a Enrique Peñalosa, dos veces alcalde de la ciudad, que se lance al ruedo nuevamente por el Palacio Liévano.

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El concejal peñalosista Juan David Quintero es partidario de que se conforme desde ya una coalición integrada por Peñalosa y Juan Daniel Oviedo para escoger a un candidato único que pueda enfrentar eventualmente a Petro. “Es la única forma de ganarle al petrismo en uno de sus principales bastiones”, le dijo una fuente a SEMANA. También se está proponiendo que ese candidato presente una lista al Concejo y a las Juntas Administradoras Locales (JAL). Peñalosa lo está pensando.