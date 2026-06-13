El expresidente César Gaviria se recupera de una cirugía en la Fundación Santa Fe

El expresidente de Colombia y hoy director del Partido Liberal, César Gaviria, permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe, en Bogotá.

SEMANA confirmó con fuentes cercanas al exprimer mandatario que el lunes 8 de junio Gaviria fue sometido a una intervención quirúrgica y, según las informaciones, se recupera satisfactoriamente.

El Partido Liberal no se ha referido al tema. Tampoco la familia ni la Fundación Santa Fe, pero lo más probable es que lo hagan en las próximas horas.

“No es de gravedad y se está recuperando”, le dijo la fuente a SEMANA, quien pidió reserva de su identidad.

Gaviria es un político de 79 años y se ha caracterizado por su fortaleza física y mental.

De hecho, llegó a votar en la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, en el puesto número uno de la Registraduría en Bogotá, ubicado en la Plaza de Bolívar, donde ejercen su derecho al voto casi todos los expresidentes de Colombia. Y además se le vio activo en el Movistar Arena, en la capital del país, en el cierre de campaña de Paloma Valencia, a quien respaldó políticamente. Allí compartió escenario con la familia Galán Pachón.

El expresidente César Gaviria acompañó en la tarima a la candidata Paloma Valencia en el cierre de su campaña. Foto: Archivo particular

Luego de la primera vuelta, Gaviria, como director del Partido Liberal, expidió un comunicado contra Gustavo Petro porque no reconoció los resultados electorales donde Abelardo de la Espriella aventajó en más de 600.000 votos a Iván Cepeda.

“Presidente Petro, gobierne o renuncie, pero no le haga más daño a la democracia”, dijo.

Y añadió: “Ya el presidente Gustavo Petro acabó con las instituciones. Prometió una paz que no cumplió. Nos dejó un país con más violencia, más terrorismo, más pobreza y más coca que la que encontró. En cuatro años no menguó ninguno de los males que prometió erradicar. Hoy solo nos queda pedirle una cosa: que respete lo poco que queda”.