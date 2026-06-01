El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. “Presidente Petro, gobierne o renuncie, pero no le haga más daño a la democracia”, le dijo.

¿Gustavo Petro anticipó su renuncia a la Presidencia para ponerse al frente de la campaña de Iván Cepeda? Uno de sus mensajes encendió las alarmas

El exmandatario cuestionó que tras conocerse los resultados electorales de este 31 de mayo, Petro desconoció los resultados. “Lo que no esperábamos —aunque quizás debimos— es que el presidente de la República saliera minutos después a desconocerlos porque su candidato no ganó“, criticó Gaviria.

“Ya el presidente Petro acabó con las instituciones. Prometió una paz que no cumplió. Nos dejó un país con más violencia, más terrorismo, más pobreza y más coca que la que encontró. En cuatro años no menguó ninguno de los males que prometió erradicar. Hoy solo nos queda pedirle una cosa: que respete lo poco que queda”, aseguró el expresidente.

El líder del Partido Liberal le pidió a Petro que no participe en política electoral y le alertó podría “renunciar a la Presidencia para subirse a una tarima con dineros públicos a alentar a su candidato”.

“Que no arrastre al país a una crisis de legitimidad fabricada desde la Casa de Nariño solo porque los resultados no le dieron la razón. Esperamos los liberales que los afanes de la derrota no lleven al presidente a abandonar las obligaciones que juró cumplir para ‘oficializar’ lo que ya viene haciendo ilegalmente: intervenir en la campaña transgrediendo todas las normas, mientras millones de colombianos siguen esperando que cumpla aunque sea una de las promesas que les hizo”, afirmó Gaviria.

El expresidente César Gaviria cuestionó las declaraciones del mandatario. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

El expresidente dijo que el país necesita un presidente que gobierne estos últimos meses con la seriedad que el cargo exige y no a un agitador que use el poder del Estado para “torcer la voluntad popular”.

En las últimas horas se generó el rumor de que el presidente Petro podría renunciar a su cargo luego de un mensaje que envió a través de su cuenta de X.

“Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, afirmó Petro en las últimas horas, lo que algunos han interpretado como un anuncio a que se sumará abiertamente a la campaña de Cepeda, sabiendo que no puede participar en política pues se trata de un funcionario público y la más alta dignidad del Estado.

“Si los tigres vinieran realmente a Colombia matarían las especies vivas que hay y a los seres humanos. No seamos tontos, no necesitamos extranjeros que no viven en el país sino en Miami e Italia y no piensan sino en venganza como los ‘squifos’ italianos y en la codicia para si mismos”, mencionó Petro.