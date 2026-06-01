El candidato presidencial Iván Cepeda pasó de cuestionar la información arrojada por el preconteo en las elecciones presidenciales, apenas horas después del cierre de las urnas, a este lunes aceptar que no tiene evidencia de posibles irregularidades en la contienda.

El Pacto Histórico aún espera a los resultados que arroje el escrutinio, pero en el interior de la coalición ya hay movimientos detrás del los cambios de tono que ha tenido el congresista que espera continuar el proyecto político de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

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En la mañana de este lunes hubo un encuentro entre Clara López, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Ariel Ávila para analizar el nuevo panorama electoral tras una primera vuelta en la que la derecha de Abelardo de la Espriella logró imponerse frente al progresismo.

El exministro Cristo le sugirió a Cepeda bajar el tono sobre las dudas que se estaban sembrando entorno a la elección porque ya la Organización de Estados Americanos (OEA) había reconocido la transparencia del proceso electoral.

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La izquierda se está reorganizando para hacer un relanzamiento de la Alianza por la Vida que sería este miércoles 3 de junio, día en el que esperan anunciar nuevas llegadas a ese bloque político.

El objetivo de la campaña de Cepeda es sumar a Juan Daniel Oviedo (exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia) y a los excandidatos Sergio Fajardo y Claudia López, con quienes ya están buscando una interlocución.

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Llama la atención que Oviedo ya adelantó que informará a los colombianos cuál será su decisión de cara al proceso electoral en la mañana de este miércoles. Lo claro es que el excandidato ha sido un crítico de Abelardo de la Espriella.

La Alianza por la Vida ha tenido interlocución con Roy Barreras. En ese sector creen que Edna Bonilla, exfórmula vicepresidencial de Fajardo, podría ser un puente para conseguir el respaldo del profesor que fue cuarto en las elecciones.

Entre tanto, ya está definido que los compromisarios para negociar sobre un posible debate serán el representante Gabriel Becerra y la jefa de comunicaciones Gabriela Parra.