Primer funcionario del Gobierno le pidió públicamente a Gustavo Petro que renuncie a la Presidencia: “Victoria o muerte”

La tensión en el Gobierno nacional sigue creciendo a raíz del preconteo de la Registraduría sobre la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en la cual ganó el candidato Abelardo de la Espriella con 10.361.499, seguido de Iván Cepeda, que obtuvo 9.688.361.

Ese resultado obligó a que el país viva una segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella y Cepeda el próximo 21 de junio.

¿Gustavo Petro anticipó su renuncia a la presidencia para ponerse al frente de la campaña de Iván Cepeda? Uno de sus mensajes encendió las alarmas

Sin embargo, se empezaron a conocer las primeras voces al interior del Gobierno, pidiendo que Gustavo Petro renuncie a la Presidencia, para que se enfoque al parecer en conseguir votos para la segunda vuelta presidencial.

Se trata del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien publicó en su cuenta personal de X: “Presidente @petrogustavo, victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras; renuncie al cargo y demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate, Colombia”.

Mensajes que evidencian la preocupación al interior del Gobierno con el resultado del preconteo, el cual aún no han aceptado el presidente de la República, Gustavo Petro, ni el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

No obstante, un llamativo mensaje que publicó Petro fue el que encendió las alarmas, ya que habló directamente de “dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

Y en otro de los apartes del mensaje del mandatario en su cuenta personal de X, expresó: “Yo tomaré mis propias decisiones” y señaló que se “necesitan tres millones de votos más. Yo necesitaba esa misma cantidad cuando saqué menos votos que Cepeda en primera vuelta y me superaban los votos mucho más que ahora los que no me querían”.

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Pero no fue el único mensaje que también publicó Saade, quien es considerado uno de los alfiles de Petro: “Sergio Fajardo tiene en sus manos un momento histórico para Colombia que de seguro en un tiempo no lejano lo hará presidente de Colombia. Bienvenido”.

Y finalmente aseguró el embajador de Colombia en Brasil: “Todos conocen las molestias que he tenido con @RoyBarreras y @AABenedetti, pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solo los torpes políticos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo. Es hora de radicalismo del discurso; el pueblo quiere a un líder firme”.