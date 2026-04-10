“El vehículo no está destrozado”: Alfredo Saade mostró el lujoso carro de la embajada de Colombia en Brasil que fue chocado por un chef

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, no deja de polemizar. Este jueves, 9 de abril, confirmó que un chef adscrito a la casa diplomática en ese país chocó el carro oficial.

En diálogo con los medios, Saade contó que durante Semana Santa él viajó a Bogotá y la persona que presta los servicios de cocina “tomó de manera atrevida el vehículo” y lo chocó. El auto lujoso no se estrelló contra otro carro, sino que se subió a una berma y generó un fuerte golpe, precisó.

“El conductor acostumbra, según me cuentan, a dejar las llaves en un sitio donde las ha dejado siempre, y esta persona, abusando de la confianza que se le había entregado, pues tomó el vehículo y de manera irresponsable”, contó Saade a 6AM W.

El escándalo no fue menor porque el vehículo fue considerado como “pérdida total”. “¿Quién lo pagará? Los colombianos con sus impuestos”, cuestionó la oposición.

Alfredo Saade, nuevo embajador en Brasil. Foto: Alfredo Saade

Saade grabó un video del coche desde su parqueadero y reportó este viernes, 10 de abril, oficialmente lo sucedido. “Acá está el carro, el vehículo no fue destrozado en su carrocería, como lo informan los medios de comunicación. Tiene un golpe. En su latonería ni llantas tiene inconvenientes. Sufrió un golpe abajo y le causó un daño a la caja y el chasis. No se chocó con otro carro ni hizo daño a terceros”, afirmó.

El video lo acompañó de otro escrito con un reporte más detallado de lo ocurrido. “Aquí está el carro, ya fue traído del taller, yo aún no lo había visto.

El vehículo no está destrozado. Ya iniciamos las reclamaciones pertinentes a la aseguradora. Me dicen que aquí en Brasil los vehículos son dados como ‘pérdida total’ por cualquier detalle, ya que es normal que las aseguradoras los cambien”.

El carro lujoso de la Embajada de Colombia en Brasil que fue chocado. Foto: Pantallazo a video de Alfredo Saade.

El 7 de abril de 2026, Alfreddo Saade reportó oficialmente lo ocurrido a la secretaria general de la Cancillería, Elvira de las Merecedes Sanabria Salazar.

En el informe del “incidente del vehículo oficial de la embajada”, dijo: “Con ocasión del turno compensatorio de Semana Santa, fui informado que el señor David Leonardo Barrero López, empleado de la empresa AR Maiel Servicos Gerais Ltds, que presta el servicio para concepto de alojamiento, suministro de comidas y bebidas, retiró de la residencia oficial y sin ninguna autorización en horas de la madrugada, el vehículo oficial de marca Audi”.

El vehículo oficial de la Embajada de Colombia en Brasil "sufrió un golpe que impactó su caja", reportó Alfredo Saade. Foto: Pantallazo video de Alfredo Saade.

Informó que, de manera inmediata, “solicité adoptar tres medidas urgentes con respecto a los hechos: que se reportara a la empresa Ar Maciel Servicos Gerais Ltda la situación y se procediera al retiro inmediato del mencionado señor. Dos, que se le notificara al señor Barrero, que ese mismo día debía abandonar la residencia oficial. Y tres, que se llevara el vehículo al mecánico para revisar su estado”.

La Cancillería en Bogotá está estudiando el tema.