Alfredo Saade fue posesionado como embajador de Colombia ante Brasil

El nuevo embajador de Colombia ante la República Federativa de Brasil, Alfredo Saade, asumió oficialmente su cargo y anunció que su principal misión será fortalecer la relación bilateral entre ambos países, siguiendo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro.

Alfredo Saade, designado por segunda vez como embajador de Colombia en Brasil: su hoja de vida fue publicada nuevamente en la página de Presidencia

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, el ahora diplomático y exjefe de despacho de Petro confirmó su posesión y subrayó que el mandato recibido apunta a profundizar los lazos políticos, económicos y estratégicos con el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un momento clave para la agenda regional.

Brasil es uno de los principales socios de Colombia en América del Sur y un actor central en temas como integración regional, transición energética, comercio y cooperación amazónica.

En ese contexto, la Embajada jugará un papel determinante para coordinar posiciones comunes y fortalecer los canales de diálogo entre ambos gobiernos.

“Con Dios siempre se gana, jamás se pierde”, concluyó el embajador, al destacar el inicio de esta nueva etapa diplomática entre Bogotá y Brasilia.