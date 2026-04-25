“La ofensiva criminal en Cauca y Valle del Cauca nos pone a prueba como sociedad”: Abelardo de la Espriella tras atentados

La arremetida terrorista de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, en las últimas 48 horas, originó la reacción desde diferentes sectores políticos del país.
Cali, Palmira, El Tambo, Cajibío, Miranda y un amplio tramo de la vía Panamericana, entre el Cauca y el Valle, fueron epicentro de por lo menos diez atentados terroristas entre el viernes y el sábado.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció sobre los hechos ocurridos en las últimas horas y aseguró que “la ofensiva criminal en Cauca y Valle del Cauca nos pone a prueba como sociedad".
El aspirante presidencial responsabilizó al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de abrazar a los violentos con su falsa paz y advirtió que “no es momento de cálculos partidistas o ridiculeces políticas”.
“Colombianos, el suroccidente del país ha sido entregado al narcoterrorismo; están asesinando al pueblo. En mi gobierno, personalmente, declararé objetivo militar a esas alimañas que llenan de miedo, terror y carnicería el territorio colombiano”, señaló De la Espriella.
Anunció que si llega a la Presidencia de la República “personalmente estaré al frente de las operaciones en contra de estos bandidos, porque los ciudadanos de bien no pueden seguir muriendo ni sintiendo miedo a salir de sus casas”.
“Esto no es con mano tibia, ni con falsa paz, ni con más JEP ni impunidad: es con la fuerza del Estado que se enfrenta al crimen”, sentenció.
Colombianos, el suroccidente del país ha sido entregado al narcoterrorismo; están asesinando al pueblo.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 25, 2026
En mi gobierno, personalmente, declararé objetivo militar a esas alimañas que llenan de miedo, terror y carnicería el territorio colombiano.
Personalmente estaré al frente de… pic.twitter.com/smUiPKHpM5