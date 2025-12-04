Suscribirse

Alfredo Saade, designado por segunda vez como embajador de Colombia en Brasil: su hoja de vida fue publicada nuevamente en la página de Presidencia

Saade salió del gobierno en medio del escándalo de la contratación de los pasaportes.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 11:58 a. m.
La segunda es la vencida. La página de la Presidencia publicó por segunda vez en la mañana de este jueves, 4 de diciembre, la hoja de vida del exjefe de gabinete, Alfredo Saade, quien será embajador de Colombia en Brasil.

SEMANA conoció que Brasil ya le concedió el beneplácito al pastor cristiano. Lo solicitó la Cancillería a inicios de septiembre de este año, semanas después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera su renuncia como jefe de gabinete ante el desorden interno que se generó en el Gobierno durante su paso como jefe de despacho.

Saade reemplazará al exembajador Guillermo Rivera, quien renunció a su cargo diplomático el 3 de junio de 2025 porque buscaba participar en un escenario político de cara al 2026. Desde ese momento, ese puesto diplomático está acéfalo.

Este medio estableció que el día en el que Petro le pidió a Saade que dimitiera a su cargo le ofreció ser embajador de Colombia en Brasil. Él no dudó en aceptar.

Sin embargo, horas después, el también exprecandidato presidencial habló de regresar nuevamente a la política y le informó al país que aspiraría nuevamente a la presidencia en la consulta interna del Pacto Histórico. Su inscripción no fue confirmada, aunque se le observó haciendo campaña en varias regiones del país.

La renuncia de Saade al Gobierno le permitió a la Procuraduría ponerle fin a una suspensión provisional en su contra porque el religioso, al parecer, intervino irregularmente en el escándalo de los pasaportes.

“A raíz de la desaparición de uno de los presupuestos objetivos que dio lugar a la imposición de la cautela —cual es la renuncia del disciplinado al cargo el mismo día en que se le notificó, lo que implica que la medida se torne innecesaria, pues esta renuncia conlleva, en efecto, el dejar de ejercer el empleo a partir del cual podía reiterar la falta o continuarla—,se procederá a revocar la suspensión provisional del ejercicio del cargo de jefe de despacho presidencial”, explicó el organismo de control en su momento.

Saade ejecutó la orden de Gustavo Petro de finalizar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons y entregarlo al gobierno de Portugal, quien a su vez asesoraría a la Imprenta de Colombia en la impresión de los documentos.

Al final, después de varias improvisaciones, la firma Thomas Greg & Sons, con la que Petro tiene varias diferencias, sigue al frente porque, de lo contrario, se hubiera presentaron un desabastecimiento de los documentos diplomáticos en el país.

El escándalo de los pasaportes terminó dejando por fuera del Gobierno a Alfredo Saade y a Laura Sarabia. Como si fuera poco a ambos les tocó responder ante los organismos de control.

