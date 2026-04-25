“Inaceptable”: Paloma Valencia exige respuesta inmediata al Gobierno Petro por escalada terrorista en Valle y Cauca

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció en su cuenta de X sobre los graves atentados terroristas de las últimas horas en Cali, Palmira, El Tambo y Cajibío.

“¡Escalada terrorista inaceptable en Valle y Cauca!”, dijo y enumeró los hechos que tienen a las autoridades reunidas en esos departamentos para tomar medidas que permitan brindar tranquilidad a la población.

La candidata del partido Centro Democrático menciona que hay seis ataques serios, comenzando con el del batallón Pichincha y terminando con el de la vía Panamericana en Cajibío.

“¡Esto es terrorismo de las disidencias! El Gobierno Petro no puede seguir minimizando la violencia ni desarmando al Estado”, dijo Valencia.

Por último, pidió al Gobierno de Gustavo Petro una reacción inmediata.

“Exigimos acción inmediata, respaldo total a nuestras Fuerzas Armadas y Policía, y resultados concretos. Mi solidaridad con los habitantes del suroccidente, con los heridos y con quienes arriesgan su vida defendiendo a Colombia. ¡No más impunidad!”, añadió.

Estos son los graves hechos:

Ataque con explosivos al Batallón Pichincha en Cali. Ataque con explosivos al Batallón Agustín Codazzi en Palmira. Hostigamiento con granadas y fusiles a la subestación de Policía en Potrerito, Jamundí. Ataque con drones al radar de Santana en El Tambo (10 explosiones, radar fuera de servicio). Explosión en vía Panamericana sector Cajibío (varios heridos, incluyendo indígenas y un menor). Incineración de tractomula del Ingenio Incauca en vereda Santa Ana, Miranda (Cauca) por hombres armados.