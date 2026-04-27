El coronel Raimundo Malagón presenta ‘Las cadenas de la infamia’ en la Feria del Libro de Bogotá

El coronel (r) Raimundo Malagón Castellanos presentará Las cadenas de la infamia, un libro en el que reconstruye los diez años que permaneció secuestrado en Colombia. El lanzamiento está previsto para el miércoles 29 de abril a las 10:00 a. m. en la Feria del Libro de Bogotá.

“Excúseme, tengo solamente una cosa que decir, he estado encadenado durante diez años, yo soy el teniente Malagón del Glorioso Ejército Nacional de Colombia”, fueron las palabras que pronunció al momento de su rescate en la Operación Jaque.

Así fue el lanzamiento de ‘Memorias cruzadas’, de Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano

La obra recoge el testimonio del entonces teniente Malagón, quien estuvo en cautiverio entre 1998 y 2008, hasta su liberación en esa operación. A partir de esa experiencia, el libro describe las condiciones del secuestro, la vida en cautiverio y algunos de los episodios que marcaron ese periodo dentro del conflicto armado.