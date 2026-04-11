Así fue el lanzamiento de ‘Memorias cruzadas’, de Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano

Los periodistas Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano lanzaron su libro Memorias cruzadas, de Penguin Random House. En el acto, en Bogotá, estuvieron los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.

Samanta Schweblin gana el premio Aena de Narrativa Hispanoamericana con ‘El buen mal’

En medio del conversatorio, le dieron la palabra al nobel de paz, quien dijo jocosamente: “Hay 10 millones de víctimas reconocidas en Colombia, pero hay unas víctimas que han sido totalmente ignoradas y creo que podemos reconocerlas. Somos los hermanos menores, que hemos sido víctimas de los mayores. Demasiado tiempo fuimos víctimas de ustedes. En este Día de las Víctimas, pido que los hermanos menores también sean reconocidos. Y no solamente somos los dos (Ernesto Samper); millones de hermanos menores hemos padecido a los mayores”. El público se rio. Juan Manuel y Ernesto son hermanos menores de Enrique y Daniel.