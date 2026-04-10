Samanta Schweblin gana el premio Aena de Narrativa Hispanoamericana con ‘El buen mal’

Samanta Schweblin sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria al ganar el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana por El buen mal, una distinción que confirma el peso de su obra dentro de la literatura en español contemporánea.

El galardón, además, pone en primer plano al cuento como género central dentro de la narrativa actual, en una premiación que se ha consolidado como una de las más visibles para las letras iberoamericanas.

La gran noticia literaria de la jornada es que Schweblin fue distinguida por un libro de cuentos, algo poco habitual en los grandes premios internacionales, donde con frecuencia domina la novela.

Lea aquí un adelanto de ‘El buen mal’, de Samanta Schweblin

En este caso, el jurado destacó El buen mal como una obra de alto valor narrativo, dentro de una tradición que la autora argentina ha venido construyendo con precisión, tensión y una mirada persistente sobre lo inquietante.

El reconocimiento no solo celebra un título puntual, sino una forma de entender la literatura breve como un espacio de máxima intensidad.

El premio Aena de Narrativa Hispanoamericana reconoce obras narrativas destacadas del ámbito iberoamericano y, de acuerdo con la información oficial compartida, este año puso el foco en una autora que ya había consolidado una presencia fuerte en la conversación literaria internacional.

Schweblin, nacida en Buenos Aires en 1978, es autora de libros como Pájaros en la boca, Siete casas vacías, Distancia de rescate y Kentukis, títulos que la han llevado a ocupar un lugar singular entre las voces más importantes de su generación.

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Uno de los datos clave de este premio es su dotación económica, que asciende a un millón de euros, una cifra que lo ubica entre los reconocimientos más relevantes de la narrativa hispanoamericana.

Ese respaldo económico refuerza el alcance simbólico del premio, pero también su capacidad de impulsar y visibilizar obras que dialogan con lectores de distintos países y tradiciones.

En este caso, la apuesta no fue por una novela de gran extensión, sino por un conjunto de relatos que se sostienen en la precisión y la atmósfera.

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Schweblin ha construido una obra traducida a cuarenta idiomas y reconocida en escenarios internacionales, con premios como el National Book Award para Siete casas vacías y el Booker International para Distancia de rescate.

Su escritura, marcada por lo perturbador y por una tensión constante entre lo real y lo extraño, ha sido celebrada por figuras como Lorrie Moore, Leila Guerriero y Siri Hustvedt, entre otras.

Esa recepción confirma que su literatura no solo circula, sino que interpela con fuerza a lectores y críticos de distintas lenguas.

“Estoy en shock, literalmente. Me siento como si acabara de bajar de una ruleta”, ha confesado una emocionada Schweblin al recoger el premio.

La autora, además, dijo: “Me pregunto de verdad si el premio Aena y su jurado son conscientes de la declaración de principios que supone empezar un premio con un libro como este”.