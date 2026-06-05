“Vivimos mejor que los reyes del pasado, pero somos más infelices”: monje budista explica la razón

El monje budista y maestro de meditación formado en la tradición tibetana Lama Rinchen participó recientemente en el pódcast La fórmula del éxito, conducido por el presentador Uri Sabat.

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Durante el encuentro, el divulgador analizó las causas detrás del persistente malestar emocional contemporáneo, señalando que, a pesar de contar con mayores comodidades materiales que en cualquier otra época de la historia, los índices de insatisfacción y vacío existencial continúan en aumento, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por Lama Rinchen en el espacio de Sabat, la sociedad actual atraviesa una contradicción estructural. El maestro de meditación enfatizó en que el acceso a herramientas tecnológicas, servicios y confort no ha logrado traducirse en estabilidad anímica o paz interna.

“Estamos viviendo mejor que los reyes de la antigüedad y, sin embargo, seguimos insatisfechos, incluso podríamos decir aún más”, reflexionó el divulgador de origen uruguayo.

Según la perspectiva expuesta por el monje, el origen de este fenómeno radica en un desajuste fundamental entre las expectativas del entorno moderno y la psicología humana. En su intervención, argumentó que los bienes externos y los logros tangibles ofrecen respuestas provisionales que no consiguen saciar las necesidades de conexión profunda, propósito y seguridad de los individuos.

El núcleo filosófico de la charla se centró en la distinción entre los estímulos externos y la búsqueda de sentido. Lama Rinchen explicó que el entorno actual satura a las personas con opciones de consumo que resultan limitadas por su propia naturaleza material.

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“Todo lo que está a nuestra disposición es limitado, finito, y nuestra naturaleza es infinita. Entonces, no es suficiente para satisfacer”, afirmó el experto. Esta brecha, según sus palabras, genera que el bienestar derivado de factores económicos o de estatus sea inherentemente cambiante e incapaz de resolver interrogantes de corte existencial.

El maestro budista asoció esta dinámica con la metáfora de un caballo que intenta alcanzar una zanahoria que nunca llega, una conducta que perpetúa la búsqueda incesante en el exterior de aquello que, bajo la doctrina oriental, debe cultivarse de manera interna.

El diálogo también abordó la agudización de estos síntomas tras la crisis sanitaria global de la pandemia de covid-19. Para Lama Rinchen, este periodo de aislamiento e interrupción de la normalidad funcionó como un detonante que obligó a replantear los modelos de vida tradicionales.

“Se produjo una ruptura que llevó a preguntarse quién soy y qué vida quiero”, señaló, añadiendo que este escenario propició un “despertar de conciencia” e impulsó a diversos sectores a explorar nuevas alternativas de realización personal.

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No obstante, el panorama presenta desafíos complejos para la juventud. El divulgador advirtió que la falta de respuestas claras ante dilemas universales como la identidad, el sentido de la existencia y la finitud de la vida puede derivar en cuadros de angustia severa.

El monje recalcó que cuando un joven experimenta este vacío y carece de un propósito definido, los aspectos positivos u oportunidades que ofrece el entorno pierden su valor y pueden transformarse en una fuente de presión psicológica.

Frente a este diagnóstico, la propuesta de la tradición tibetana compartida por el invitado no se plantea desde el misticismo abstracto, sino como una herramienta de intervención cotidiana. La meditación fue descrita en el pódcast como un entrenamiento mental riguroso y pragmático, orientado a desarrollar tres ejes fundamentales: el altruismo, la virtud y la sabiduría.