Llegan las ‘Voces que transforman’, una serie de charlas digitales de alto impacto con reflexiones de mujeres que inspiran

Salud, talento humano, reputación, tecnología, finanzas, desarrollo regional e industria cultural son algunos de los sectores sobre los que reflexionarán líderes del Círculo de Mujeres Semana Dinero en la nueva temporada de charlas digitales ‘Voces que transforman’. A partir del jueves 9 de julio, y cada jueves, a las 5:00 p.m., por Semana.com y los perfiles de Youtube y Facebook de Semana, mujeres C-Level y empresarias comparten su experiencia, conocimiento y visión sobre los temas que están definiendo el presente y el futuro de Colombia.

Las charlas que conformarán esta edición serán la sostenibilidad del sistema de salud, el talento humano, la equidad de género, los dilemas éticos de la inteligencia artificial, el manejo de crisis reputacionales, la innovación desde el liderazgo, el acceso de las mujeres al capital, el desarrollo regional, la educación STEAM, la economía creativa, la sostenibilidad ambiental, la ruptura de estereotipos en sectores masculinizados, el bienestar directivo y las tendencias en logística.

La temporada arranca el 9 de julio con la charla sobre talento humano: El cambio como constante empresarial. Entre sus voces está Leiddy Wandurraga, CEO de Pulkro, empresa de servicios integrales de limpieza y mantenimiento, quien plantea que las empresas se preguntan cuánto cuesta reemplazar a alguien, cuando la pregunta real es por qué cada vez más gente quiere irse: “Durante años creímos que las personas permanecían por un buen salario, un contrato estable y un plan de carrera. Hoy eso ya no es suficiente”.

Retener talento, sin embargo, también depende de la confianza que una empresa haya construido. De ese tema trata la charla digital Cómo gestionar una crisis reputacional y salir fortalecidos, en la que participa Marcela Velásquez, consultora de reputación y CFO de DUE Capital and Services, empresa especializada en el sector energético, de hidrocarburos y generación de energía eléctrica. Velásquez afirma que, “ante una crisis reputacional, la pregunta no es solamente qué vamos a decir, sino qué hemos construido para que lo que digamos sea creíble. La confianza se cultiva antes, con un ejercicio sistemático de relacionamiento”.

Esa misma confianza construida con el tiempo es, para Carolina Angarita, exdirectora de Google Colombia, conferencista y mentora de líderes, la materia prima de una carrera. En la charla de liderazgo De ejecutiva a innovadora: cómo crear productos y servicios para el desarrollo, explica los cinco pasos para que otras mujeres conviertan su experiencia en libros, conferencias o mentorías: “Para que tú también puedas devolver tus aprendizajes como bendiciones al mundo”.

Asimismo, en la charla Mujeres en las finanzas: romper techos y multiplicar oportunidades, expertas hablarán de cómo convertir la experiencia en negocio y acceso al capital. Una de ellas, Tatiana Caycedo, vicepresidente de Inversiones de CCLA, empresa de gestión de fondos inmobiliarios, parte de una cifra que resume el problema: en 2024 el 96,3 por ciento de los adultos colombianos tenía algún producto financiero, pero solo el 35,5 por ciento logró acceder a crédito. “No se trata de pedir más, sino de pedir mejor”, plantea Caycedo, quien allí comparte cómo hacerlo.

Llegar al cargo, lograr el crédito o el reconocimiento no es la meta, solo el punto de partida. Ese es el eje de la charla Los retos y las oportunidades de ser una mujer directiva, en la que participa Carmenza Alarcón, CEO Advisor y Speaker de Eleva Tu Liderazgo: “El desafío más grande de una mujer en posiciones de liderazgo no es solamente llegar a la meta, sino sostenerse en ese lugar sin perder su identidad, su bienestar y su voz. Muchas veces el techo de cristal no está afuera, sino en las conversaciones silenciosas que una mujer tiene consigo misma”.

Esa misma capacidad de sostener –un cargo, un equipo, una empresa– es, según Juliana del Sol Bastidas, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, la que históricamente han ejercido las mujeres en las regiones colombianas. Es el punto de partida de la charla Las mujeres como palanca de desarrollo regional, en la que Bastidas parte de una cifra clave: “Más del 51 por ciento de las unidades económicas del país pertenecen a mujeres, y más del 62 por ciento de las nuevas empresas creadas por personas naturales en los últimos años fueron fundadas por mujeres. Gran parte del emprendimiento femenino colombiano aparece en sectores profundamente conectados con el territorio, como el turismo, la gastronomía, el comercio local y de bienestar, y las economías culturales”.

Cómo sostener empresas y equipos también tiene un costo en el bienestar de quienes lideran. De eso trata la charla Ser arquitecta del bienestar personal, entre quienes participa Vanessa Daza, fundadora y CEO de LEAD4W, empresa de consultoría, formación corporativa, talleres, programas de liderazgo y coaching ejecutivo para mujeres y equipos de liderazgo: “Seis de cada diez mujeres en cargos de liderazgo dicen sentirse agotadas y, aun así, creen que no están haciendo lo suficiente, hasta perder la capacidad de conectar con las cosas que antes disfrutaban”.

Con la charla Economía creativa: la cultura y el entretenimiento como motores de desarrollo, Julieth Peraza, gestora cultural y cofundadora de la Fundación Cocha Molina, invita a dejar de ver lo cultural como algo secundario: “El petróleo se agota, el carbón se acaba, pero el talento humano y nuestra identidad son una fuente de recursos inagotables. Según la Unesco, la industria cultural aporta el 3,1 por ciento al PIB mundial –2,2 billones de dólares– y es una de las principales generadoras de empleo joven”.

Lo que distingue a esta temporada no es solo la variedad de temas, sino el tipo de autoridad desde la que se habla: lecturas técnicas y sectoriales hechas por mujeres que ocupan lugares de decisión. Acompáñenos cada jueves en Semana.com, a partir del 9 de julio, para seguir ‘Voces que transforman’.