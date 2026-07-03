La cirugía plástica no te va a hacer más amada

Llevo más de 17 años acompañando a pacientes antes, durante y después de un quirófano.

Y en todo este tiempo he aprendido algo que necesito decirte con absoluta honestidad, antes de que firmes el consentimiento para operarte: ninguna cirugía va a cambiar el amor que otras personas sienten por ti.

Ni la más perfecta. Ni la más costosa. Ni la que más kilos, piel o centímetros logre quitar.

No me malinterpretes. La cirugía plástica sí transforma vidas, y muchas veces lo hace de maneras extraordinarias.

He visto a mujeres dejar atrás un abdomen que cargaron con vergüenza durante años, recuperar la comodidad después de un embarazo o volver a vestirse con tranquilidad después de esconder su cuerpo durante demasiado tiempo. Es un cambio físico profundo y, muchas veces, profundamente liberador.

He abrazado a pacientes que lloran de felicidad al verse por primera vez después del proceso. Yo también me he emocionado con ellas. Después de tantos años, sigue conmoviendo presenciar ese momento.

Pero también he aprendido que esa transformación solo encuentra todo su sentido cuando nace de una decisión propia y no de la necesidad de conseguir la aprobación de alguien más.

Cuando una mujer ya se quiere, la cirugía puede convertirse en un regalo para sí misma.

Cuando no es así, ninguna intervención será suficiente.

Porque el quirófano puede cambiar un cuerpo, pero no entrega el amor propio que hace falta para enfrentar un posoperatorio, soportar el dolor, convivir con las fajas, las espumas, la inflamación y la paciencia que exige la recuperación.

Ese amor no lo receta ningún médico.

La trampa de la automatización: ¿eficiencia o deshumanización?

Quien tiene que aprender a reconocer el cuerpo que queda después, con cicatrices, inflamación y vulnerabilidad, eres tú. Mirarte al espejo y aceptar esa nueva versión exige valentía, pero, sobre todo, compasión contigo misma.

Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Ni el cirujano. Ni la esteticista. Ni tu familia.

Hace algunos meses llegó a nuestra clínica una paciente con el corazón roto. Me confesó, entre lágrimas, que la cirugía no había logrado que su esposo regresara con ella.

“Quizá si me hubiera puesto los senos más grandes...”

“Quizá no debí hacerme esto...”

“Él decía que le gustaban naturales...”

Mientras la escuchaba comprendí, una vez más, que el dolor que estaba sintiendo no tenía ninguna relación con el resultado de la cirugía.

Su expectativa nunca fue únicamente transformar su cuerpo.

Esperaba transformar los sentimientos de otra persona.

Y ese es un peso que ningún procedimiento puede cargar.

A lo largo de estos años he visto a demasiadas mujeres llegar con esa esperanza silenciosa. Creen que, al cambiar su apariencia, su pareja volverá a mirarlas diferente, su familia finalmente las validará o las redes sociales les darán la aceptación que llevan años buscando.

Pero la cirugía fue diseñada para moldear cuerpos, no para llenar vacíos emocionales.

Por eso, antes de programar una intervención, siempre invito a hacer un ejercicio incómodo, pero necesario.

Preguntarte con total honestidad:

¿Por qué quiero operarme?

¿Para quién lo estoy haciendo?

¿Qué espero que cambie en mi vida después de la cirugía?

Y, quizá, la pregunta más importante:

¿Estoy esperando que alguien me quiera más cuando cambie mi cuerpo?

Si la respuesta es sí, probablemente todavía no sea el momento.

Primero aprende a reconciliarte con tu historia, con tus marcas y con tu proceso.

Después, si decides operarte, que sea porque quieres sentirte más cómoda contigo misma, no porque esperas que otra persona cambie.

Te lo digo desde la experiencia y desde el corazón.

Quien realmente te ama no va a hacerlo por una talla menos, unos senos más grandes o un abdomen más plano.

Eso nunca lo ha definido un cirujano.

El bisturí puede transformar una silueta.

Pero la única persona capaz de transformar tu vida eres tú.

Angélica Castillo Morales , gerente de Esmedica Ciruplastica Colombia