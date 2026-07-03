El primer cliente de una empresa está puertas adentro

Hay conversaciones que salvan. Conversaciones que, aunque parezcan pequeñas, tienen la fuerza de evitar que un colaborador se quiebre en silencio. En las empresas solemos hablar de metas, indicadores, cierres, productividad… pero muy pocas veces preguntamos, con verdadera intención: ¿Cómo estás? Y esa pregunta, tan simple, puede ser la diferencia entre prevenir una enfermedad mental o permitir que avance sin que nadie la note.

Hoy, las enfermedades emocionales ya no son una excepción. Son una realidad que se ha vuelto más común de lo que imaginamos. La ansiedad, la depresión, el agotamiento y el estrés crónico se han instalado en los pasillos, en las oficinas y en los chats de trabajo. Y aun así, seguimos sin prestarles atención. Seguimos creyendo que “todo está bien” porque la operación continúa, porque el colaborador no se queja, porque cumple con sus tareas.

Pero el silencio también trabaja. El silencio también enferma.

La logística: motor invisible del crecimiento empresarial

Durante años nos enseñaron que el cliente es lo más importante. Sin embargo, con el tiempo entendí que el primer cliente de una organización también es el colaborador. Es quien sostiene la operación, la cultura y la reputación de la empresa. Es quien hace posible que todo funcione. Y, aun así, muchas veces lo dejamos de último en la lista de prioridades.

Un colaborador escuchado florece. Uno ignorado se apaga.

Por eso, interesarnos por cómo están, abrir espacios de diálogo y acompañarlos emocionalmente no es un acto de bondad: es un acto de responsabilidad humana y empresarial. Es entender que la salud mental no es un tema privado, sino un pilar de la sostenibilidad corporativa.

Desde mi rol como compañera de trabajo, más que como jefa, decidí dejar de ver la salud mental como un asunto lejano. Comprendí que involucrarme también significaba promover espacios de escucha, impulsar actividades con profesionales e implementar acciones que, aunque parezcan pequeñas, transforman la manera en que nos relacionamos.

Espacios de escucha real, sin juicios; acompañamiento profesional para quienes lo necesitan; conversaciones que antes evitábamos y hoy asumimos con naturalidad; líderes que aprenden a mirar más allá del rendimiento, y políticas que protegen el bienestar emocional son algunas de las acciones que empiezan a transformar la cultura de una organización.

Lo más poderoso será ver cómo, cuando un colaborador se siente seguro, su trabajo se transforma. Su energía cambia. Su compromiso crece. Su vida mejora. La salud mental como un acto de amor empresarial: Las empresas no solo están hechas de procesos, máquinas y cifras; están hechas de personas.

Personas que sienten, se cansan, se frustran, se emocionan y necesitan ser vistas. Cuidar la salud mental es un acto de amor. Un acto de humanidad. Un acto de liderazgo. Eso también es una inversión: menos rotación, menos incapacidades, mayor productividad, más creatividad y un mayor sentido de pertenencia.

Lo más poderoso es ver cómo, cuando un colaborador se siente seguro, su trabajo se transforma. Su energía cambia. Su compromiso crece. Su vida mejora. Entender la salud mental como un acto de amor empresarial implica reconocer que las empresas no solo están hechas de procesos, máquinas y cifras; están hechas de personas.

Personas que sienten, se cansan, se frustran, se emocionan y necesitan ser vistas. Cuidar la salud mental es un acto de amor. Un acto de humanidad. Un acto de liderazgo. Eso también es una inversión: menos rotación, menos incapacidades, mayor productividad, más creatividad y un mayor sentido de pertenencia.

Cuando la empresa cuida a su gente, su gente cuida a la empresa.

Este artículo no es solo una reflexión. Es una invitación. A los líderes, a los empresarios, a los jefes y a los equipos: hablemos. Escuchemos. Acompañemos. No dejemos que el silencio sea el lugar donde se esconden las enfermedades que luego nos sorprenden. La salud mental no es un lujo. Es una urgencia. Es una responsabilidad. Es un compromiso con la vida de quienes hacen posible que nuestras compañías sigan adelante.

Porque cuando un colaborador está bien, la empresa también está bien. Y cuando la empresa abraza a su gente, la gente se queda, se cuida y crece.

La cultura del cuidado también se construye con detalles. Cuando una empresa recuerda las fechas importantes de su gente, envía un mensaje silencioso pero poderoso: aquí no eres un número. Y ese mensaje, repetido en pequeños gestos, termina creando una cultura en la que la salud mental deja de ser un discurso para convertirse en una práctica cotidiana.

Porque cuidar no siempre es hablar de temas difíciles. A veces, cuidar es celebrar. A veces, cuidar es reír. A veces, cuidar es detenernos un momento para mirar a la persona que tenemos al frente y recordarle que su vida importa.

Katherine Lozano Rojas, CEO y fundadora Opertrans de Colombia sas