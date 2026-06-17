El inesperado anuncio de Tiendas ARA que entregará hasta 1 millón de pesos a sus clientes

Durante su campaña de aniversario, Tiendas ARA anunció una dinámica de cashback que permitirá a los consumidores recibir devoluciones de dinero por la compra de productos seleccionados. La actividad estará disponible entre el 11 de junio y el 8 de julio y contempla la posibilidad de acumular hasta un millón de pesos en este beneficio.

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De acuerdo con la compañía, la iniciativa busca que los clientes obtengan un retorno económico sobre parte de sus compras habituales.

Según la mecánica establecida, por cada 25.000 pesos en compras de productos participantes, los usuarios recibirán 5.000 pesos en cashback, monto que será abonado a una cuenta de Daviplata.

El propósito de Ara es incentivar las compras en su aniversario. Foto: Cortesía

“El cashback es un beneficio que te devuelve dinero de tus compras”, señaló la empresa.

Asimismo, explicó que esta modalidad permite que los consumidores acumulen recursos para utilizarlos posteriormente en diferentes gastos personales o del hogar.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán cumplir una serie de requisitos. El primero consiste en descargar y registrarse en la aplicación móvil de Tiendas ARA. Además, será necesario contar con una cuenta activa en Daviplata y verificar que tanto el número de documento como el número celular registrados en ambas plataformas coincidan.

La compañía indicó que durante la vigencia de la campaña habrá más de 200 productos seleccionados identificados en los establecimientos mediante marcadores de precio verdes. Estos productos se renovarán semanalmente y podrán consultarse a través de los canales informativos de la cadena.

Otro de los pasos requeridos es suministrar el número de documento al momento de efectuar el pago en caja. La empresa destacó que este procedimiento es indispensable para asociar la compra con la cuenta del usuario y gestionar la asignación del cashback correspondiente.

Una vez completada la compra y realizada la validación de los datos, el dinero será transferido a Daviplata. Según informó la compañía, el proceso de acreditación puede tardar hasta 72 horas después de cada transacción.

Respecto al uso de los recursos recibidos, la empresa precisó que no existen restricciones específicas. “Una vez el dinero se encuentre disponible en tu Daviplata, podrás utilizarlo en lo que quieras”, indicó ARA.

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La campaña forma parte de las actividades de aniversario de la cadena y estará disponible en las tiendas participantes hasta el próximo 8 de julio, fecha en la que finalizará el periodo para acumular cashback mediante la compra de productos seleccionados.