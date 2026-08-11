Operadores de telefonía activan datos y llamadas gratis en las zonas afectadas por el terremoto

Los operadores de telefonía móvil Claro, Tigo y WOM anunciaron paquetes gratuitos de datos y llamadas para sus usuarios en las zonas más afectadas por el terremoto del 10 de agosto, mientras continúan los trabajos para estabilizar las redes que presentaron intermitencias por cortes de energía, daños en infraestructura y problemas de transmisión.

Claro entregará automáticamente a sus clientes prepago de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas un paquete con vigencia de siete días que incluye 2 GB de navegación, minutos ilimitados y mensajes de texto (SMS). La compañía señaló que la medida busca facilitar las comunicaciones en los departamentos golpeados por la emergencia.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: “Les vamos a ayudar a reconstruir”, Abelardo De La Espriella a afectados en Risaralda

El operador informó además que sus equipos técnicos y de ingeniería continúan trabajando en la estabilización de la red. Según Claro, las fallas están relacionadas con interrupciones del suministro eléctrico, daños en parte de la infraestructura y una elevada demanda de tráfico después del terremoto.

Tigo adoptó una medida similar para sus usuarios móviles de prepago en esos mismos cinco departamentos. La empresa otorgará 2 GB gratuitos durante tres días, beneficio que también se activará automáticamente y no requerirá trámites por parte de los clientes.

El movimiento telúrico afectó la señal de telefonía celular en el país. Foto: El País /API

La compañía aseguró que este martes 11 de agosto la disponibilidad de su red había mejorado frente a la jornada del lunes, aunque la recuperación completa todavía depende de la normalización del servicio de energía y de las reparaciones de la infraestructura afectada.

Por su parte, WOM reportó intermitencias en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó, principalmente por cortes de energía eléctrica y problemas de transmisión. Sus equipos trabajan desde el lunes en coordinación con las empresas de energía y mantienen comunicación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Manos arriba, salvando vidas: así es la milimétrica labor de los rescatistas para encontrar sobrevivientes en medio de los escombros

Para sus clientes prepago, WOM habilitó desde el 10 hasta el 12 de agosto 2 GB y minutos ilimitados. Desde el 12 y hasta el 17 de agosto entregará otros 2 GB y mantendrá las llamadas ilimitadas. Los usuarios pospago, entretanto, tendrán datos y voz ilimitados durante 15 días, hasta el 24 de agosto, y contarán con una ampliación del plazo para pagar sus facturas según su ciclo de facturación.

Los beneficios de WOM aplican en Manizales, Armenia y Circasia, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, y en Buenaventura, Cali, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cerrito, Florida, Palmira y Yumbo.

Momento en el que las unidades de rescate retiran de los escombros Diana Troncoso este martes 11 de agosto de 2026, tras el terremoto. Foto: Pantallazo de video Alcaldía de Cali

Los reportes de las tres compañías muestran que el suministro eléctrico se convirtió en uno de los principales problemas para recuperar plenamente las telecomunicaciones después del terremoto. A esto se suman daños físicos sobre la infraestructura, problemas de transmisión y, en el caso de Claro, el fuerte incremento del tráfico sobre las redes.

Mientras avanzan las reparaciones, los operadores buscan mantener alternativas de conectividad en las zonas afectadas, donde la telefonía y el acceso a internet son especialmente necesarios para contactar familiares, acceder a información y coordinar la atención de la emergencia.