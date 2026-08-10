Isaac Gilinski y Annette Taddeo serán reconocidos por la Cámara Colombo Americana de Miami

El empresario caleño Isaac Gilinski Sragowicz y la empresaria y dirigente política colombo-estadounidense Annette Taddeo serán reconocidos el próximo 29 de agosto en Miami durante la gala con la que la Colombian American Chamber of Commerce Miami (CACC) celebrará sus 50 años.

Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, recibió un doctorado ‘honoris causa’ de la Universidad Georgia Tech

Gilinski recibirá el Premio Legado Empresarial, mientras que Taddeo será distinguida con el Premio Impacto a la Comunidad. La ceremonia se realizará en el JW Marriott Brickell y reunirá a empresarios, inversionistas y representantes de la comunidad colombo-americana.

El reconocimiento a Gilinski estará centrado en una trayectoria empresarial de más de seis décadas. Hijo de inmigrantes lituanos que llegaron a Colombia, es ingeniero de formación y participó en la creación de compañías como Rimax y Yupi. Además, sentó las bases de lo que posteriormente se convirtió en el Grupo Gilinski, conglomerado con inversiones en los sectores financiero, industrial y de medios como Publicaciones Semana, organización en la cual Gabriel Gilinski, su nieto, es accionista.

La Cámara también destacará su participación durante años en proyectos educativos y filantrópicos, entre ellos los desarrollados alrededor de la Universidad Icesi. “Crear empresa es abrir oportunidades; apoyar la educación es construir el futuro”, ha señalado Gilinski en declaraciones públicas.

Los empresarios colombianos han sido claves en el comercio bilateral con Miami. Foto: Getty Images

La segunda distinción será para Annette Taddeo, quien nació en Colombia y se estableció posteriormente en Estados Unidos. Su carrera comenzó en el sector empresarial, donde fundó LanguageSpeak, una compañía de servicios lingüísticos, antes de dar el salto a la política estadounidense.

En 2017 fue elegida al Senado del Estado de Florida, convirtiéndose en la primera latina demócrata en llegar a esa corporación. Durante su paso por el legislativo estatal, concentró parte de su actividad en asuntos relacionados con pequeñas empresas, familias trabajadoras y comunidades inmigrantes. Actualmente, continúa vinculada a temas de emprendimiento y representación de las comunidades inmigrantes en el sur de Florida.

De La Espriella apuesta por fortalecer la relación con Estados Unidos tras mensajes de Landau y Díaz-Balart

Los dos reconocimientos harán parte de la conmemoración de los 50 años de la Cámara Colombo Americana de Miami, organización fundada en 1976 para promover las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos y fortalecer los vínculos entre empresarios de ambos países.

La celebración ocurre, además, en momentos en que la organización busca aumentar el intercambio empresarial bilateral. Según cifras divulgadas por la entidad, Colombia exporta alrededor de 331 dólares por habitante hacia Estados Unidos, frente a 4.046 de México y 2.601 de Costa Rica, una comparación con la que la entidad señala que todavía hay espacio para aprovechar más el Tratado de Libre Comercio.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Colombia y una de las principales entradas es Miami.

Es precisamente esa oportunidad la que la Cámara busca capturar: en los últimos dos años ha mantenido una agenda de cuatro reuniones empresariales al mes, con alrededor de 2.000 asistentes anuales, una tasa de renovación de afiliados superior al 90 % y un newsletter semanal que llega a más de 3.000 suscriptores y relacionamiento institucional fuerte tanto en Estados Unidos como en Colombia.

La gala se realizará el sábado 29 de agosto en el JW Marriott Brickell de Miami.