De La Espriella apuesta por fortalecer la relación con Estados Unidos tras mensajes de Landau y Díaz-Balart

Desde la campaña presidencial, Abelardo De La Espriella dejó claro que en su Gobierno habría una estrecha relación con Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Un propósito que empezó a materializar desde el primer día de su Gobierno, que comenzó el pasado 7 de agosto.

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El mandatario recibió en la mañana de este 9 de agosto un mensaje de dos poderosos políticos estadounidenses, a los que respondió con júbilo y dejando clara la cooperación que se dará entre ambos gobiernos.

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, destacó la decisión del presidente colombiano de posesionarse en Cali como una señal de descentralización y desarrollo regional. Foto: Guillermo Torres/SEMANA.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, le envió un mensaje de felicitación al mandatario, asegurando que le impactó su decisión de no jurar el cargo en Bogotá, sino en Cali, y la calificó como una “muestra de su compromiso con la descentralización del país y el desarrollo regional. Estados Unidos espera colaborar estrechamente con el nuevo gobierno colombiano en beneficio de ambos pueblos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Estados Unidos!“.

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Tras el mensaje, De La Espriella agradeció las generosas palabras. “Llevar la posesión presidencial a las regiones fue una decisión consciente: Colombia debe gobernarse desde sus territorios, escuchando a su gente y aprovechando el enorme potencial de cada rincón de nuestra patria. Estados Unidos encontrará en Colombia un aliado firme y confiable. Trabajaremos juntos por la seguridad, la libertad y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Christopher Landau felicitó a Abelardo De La Espriella y destacó la posesión presidencial en Cali como una señal de compromiso con la descentralización y el desarrollo regional de Colombia. Foto: Getty Images

Otro de los personajes que felicitaron al nuevo Gobierno fue Mario Díaz-Balart, quien dijo que comienza un nuevo capítulo para Colombia y su pueblo, al representar una oportunidad decisiva para restaurar y fortalecer la relación con Estados Unidos.

“Este momento no solo simboliza una renovada esperanza para el futuro de Colombia, sino que también reafirma la alianza duradera y los valores compartidos que unen a nuestras naciones”, dijo.

Al mensaje, el mandatario respondió que hay una enorme oportunidad de construir una alianza aún más sólida, que genere prosperidad para los pueblos y contribuya a la estabilidad de todo el hemisferio.