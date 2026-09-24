Embajadora de Israel envió mensaje a Abelardo De La Espriella tras romper relaciones con Irán: hizo una advertencia

La decisión del Gobierno colombiano de romper sus relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán generó este jueves, 24 de septiembre, una reacción de Israel.

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Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, respaldó públicamente la determinación anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y aseguró que espera que tenga efectos sobre la seguridad del país.

“Agradezco y felicito al Gobierno colombiano por la decisión anunciada de romper relaciones diplomáticas con Irán”, escribió la diplomática a través de su cuenta de X.

Aisen también se refirió a una de las consecuencias de la ruptura de los vínculos diplomáticos: la salida del embajador iraní del territorio colombiano.

“Confío en que esta medida, incluida la salida del embajador iraní del país, contribuirá a fortalecer la seguridad de la población colombiana”, agregó.

La advertencia de la embajadora de Israel

En su pronunciamiento, Aisen sostuvo además que las actividades de Irán y sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas y el narcotráfico han generado preocupaciones relacionadas con la seguridad tanto en Colombia como en el escenario internacional.

La declaración se conoce horas después de que la Cancillería confirmara que Colombia rompió formalmente las relaciones diplomáticas con Irán desde el 19 de septiembre de 2026.

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Entre los argumentos expuestos por el Gobierno colombiano están los presuntos vínculos de las autoridades iraníes con grupos terroristas internacionales y organizaciones narcoterroristas, además de asuntos relacionados con derechos humanos, el bloqueo del estrecho de Ormuz y las labores de verificación del programa nuclear iraní por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La Cancillería aclaró, sin embargo, que la decisión no supone la ruptura de las relaciones consulares entre Colombia e Irán. Los vínculos diplomáticos entre ambos países se habían establecido el 28 de abril de 1975.

El pronunciamiento de Aisen se suma al nuevo escenario bilateral abierto por la decisión colombiana, anunciada el mismo día en que el Gobierno declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní como grupo terrorista y anunció mayores controles para impedir el ingreso al país de personas asociadas con esa organización.