Los congresistas colombianos reciben en 2026 una remuneración bruta mensual de US$17.654, según el más reciente estudio de Directorio Legislativo sobre los ingresos de los parlamentos de América Latina. En promedio, se trata de algo más de 57 millones de pesos.

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Ranking de sueldos de senadores Foto: Directorio de legisladores

Según el informe, la cifra devengada por los legisladores colombianos marca una diferencia considerable frente a los demás países analizados y plantea interrogantes sobre cuánto aumentó realmente la remuneración y cuánto de ese salto es efecto del dólar.

El contraste con la medición anterior es llamativo. En 2025, la remuneración registrada para los legisladores colombianos era de US$11.884 (38,5 millones de pesos). Un año después, el valor expresado en dólares aumentó 48,5 %. Sin embargo, Directorio Legislativo advierte que ese crecimiento no corresponde exclusivamente a un incremento salarial.

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El Capitolio Nacional de Colombia, sede del Congreso. (Colprensa - Álvaro Tavera) Foto: Álvaro Tavera

En pesos colombianos, el aumento fue de 14 %, mientras que el peso se apreció cerca de 23 % frente al dólar entre las mediciones. Es decir, la cotización de la moneda terminó teniendo un peso importante en el salto que aparece cuando se convierte el ingreso de los congresistas a dólares.

La medida de la región

El contraste regional también resulta significativo. Los senadores mexicanos registran US$11.068 mensuales, mientras que en Uruguay la remuneración para senadores y representantes es de US$9.920.

Perú aparece con US$9.471, Brasil con US$9.088 y Chile con US$9.007. En Costa Rica y Guatemala, los diputados reciben US$8.810 y US$8.032, respectivamente.

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El proyecto de decreto se desechó con 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones. Foto: AFP PHOTO / MEXICO'S CONGRESS

Hay además casos particulares. En México existe una diferencia entre Senado y Cámara: los diputados reciben US$6.408. En Argentina conviven dos escalas entre los senadores, de US$7.917 y US$6.821, mientras los diputados reciben US$5.398.

En el otro extremo, Honduras registra US$3.833 mensuales, después de una caída de 16,7 % frente a la medición anterior.

El estudio utilizó información oficial de los congresos nacionales y convirtió las monedas al dólar con la tasa correspondiente al 10 de agosto de 2026.