Cuando apenas van dos meses de la primera legislatura del mandato de Abelardo De La Espriella, desde la Secretaría de la Cámara de Representantes, a cargo de Miguel Ángel Sánchez, se presentó el balance del segundo mes.

Según dijeron, entre agosto y septiembre se han radicado 120 iniciativas legislativas, de las cuales 114 son proyectos de ley y 6 actos legislativos.

Informe Cámara de Representantes. Foto: Suministrada

Asimismo, desde el 20 de julio se han radicado 369 iniciativas en distintos temas como economía, hacienda e infraestructura, educación, ciencia, cultura y tecnología, justicia, seguridad e institucionalidad, ambiente, territorio, ruralidad, inclusión y trabajo y salud y protección social.

Según destacaron desde la Secretaría de la Cámara de Representantes también se ha apoyado el trámite otras iniciativas como las presentadas por el Gobierno nacional como lo es el presupuesto para el 2027 que ya se está debatiendo en el Congreso.