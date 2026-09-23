Procuraduría archivó indagación contra Dora Elena Balvin y no tiene ningún proceso en curso

La Procuraduría General de la Nación no adelanta investigaciones actualmente en contra de Dora Elena Balvin Agudelo.

Por disparo a la sede de la Procuraduría, allanan la vivienda de oficial de la Armada. Dio versión y se llevaron su móvil

Balvin trabajó en la Gobernación de Antioquia, donde se desempeñó como secretaria de Minas del departamento y ha desempeñado múltiples cargos y roles en el sector.

Eso la ha llevado ha tener reconocimiento en la industria minera, al punto que Argos la reconoció por su gestión en la minería y materiales de construcción.

Esas distinciones y experiencia han llevado a que Balvin suene en el sector en el Gobierno de Abelardo De La Espriella.