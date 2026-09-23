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Procuraduría archivó indagación contra Dora Elena Balvin y no tiene ningún proceso en curso

El Ministerio Público encontró que no hubo mérito de investigación.

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Redacción Semana
23 de septiembre de 2026 a las 7:06 p. m.
Dora Elena Balvin.
Dora Elena Balvin. Foto: Suministro

La Procuraduría General de la Nación no adelanta investigaciones actualmente en contra de Dora Elena Balvin Agudelo.

El rastro del impacto de la bala quedó en una ventana del piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, en Bogotá.
Por disparo a la sede de la Procuraduría, allanan la vivienda de oficial de la Armada. Dio versión y se llevaron su móvil

Balvin trabajó en la Gobernación de Antioquia, donde se desempeñó como secretaria de Minas del departamento y ha desempeñado múltiples cargos y roles en el sector.

Eso la ha llevado ha tener reconocimiento en la industria minera, al punto que Argos la reconoció por su gestión en la minería y materiales de construcción.

Esas distinciones y experiencia han llevado a que Balvin suene en el sector en el Gobierno de Abelardo De La Espriella.