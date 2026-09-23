Denuncian a jueza en Bucaramanga por supuesta extralimitación durante audiencia: “Trato lamentable”

Toda una polémica se ha encendido en las redes sociales por el comportamiento que tuvo la jueza Yahaira Teresa Pacheco González sobre el administrador de empresas, Fernando Martínez Arenas, en medio de una audiencia judicial. La diligencia terminó en un choque entre las partes y en una lluvia de cuestionamientos por la actitud de la togada.

Martínez publicó en su cuenta de X la tensa situación que vivió con la jueza Pacheco después de que esta le diera veinte minutos para sustentar una apelación dentro de un caso que se viene adelantando contra un exasesor del entonces alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Pero en medio de la diligencia, la jueza manifestó: “Tiene derecho a sustentar, por favor, el recurso de apelación que en pretérita oportunidad interpuso contra la determinación que tomó el juzgado. Tiene el uso de la palabra el señor Fernando Martínez. No puede superar más de esos 20 minutos, por favor”.

El administrador de empresas empezó su intervención solicitando más tiempo, situación que provocó una airada reacción de la jueza. “Tuvo también tiempo para preparar este argumento, no fue de un momento a otro, ¿cierto? Fue un argumento construido con el tiempo. Pudo haber hecho un escrito como lo hizo su apoderada (...) máximo 20 minutos y eso es demasiado para no decir nada como lo hizo su apoderada”.

Lo más delicado del asunto es que la apoderada de Martínez era una estudiante de derecho que se encontraba realizando un consultorio jurídico y, en medio de su incursión en los procedimientos judiciales, se encontró con la jueza Yahaira Pacheco.

Acto seguido, el administrador de empresas, quien sería víctima en este proceso, dejó constancia de que la jueza “impide” que se puedan desarrollar varios articulados de la Ley 906, la cual estableció el Código de Procedimiento Penal en Colombia.

La jueza respondió: “Mientras deja constancia, está perdiendo tiempo, ¿bien?”. El asunto escaló al punto que Fernando Martínez refutó: “Señoría, si usted me sigue interrumpiendo, yo no voy a poder refutar su providencia. Le pido, por favor, también respeto ante mi palabra y, además, que no me interrumpa la constancia“.

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Uno de los asuntos que más llamó la atención es que, apenas el administrador Martínez comenzó a pronunciarse dentro de la diligencia, la jueza Pacheco apareció con un pocillo en la mano y consumiendo alimentos en medio de la audiencia. Esa situación provocó críticas de varios penalistas.

La queja

Este capítulo provocó que Fernando Martínez interpusiera una queja ante la Comisión de Disciplina Judicial, seccional Santander, contra la jueza Yahaira Teresa Pacheco González, delegada para el Juzgado 26 Municipal con Función de Conocimiento, para que la investiguen por los hechos ocurridos durante dicha audiencia.

El administrador le pidió a la Comisión en su queja: “Determine si la restricción impuesta a mi intervención, que me impidió desarrollar integralmente los cinco fundamentos jurídicos que estructuraban la impugnación, desbordó las legítimas facultades judiciales de dirección de la audiencia y adquirió relevancia disciplinaria por sus efectos sobre el ejercicio material de los derechos de contradicción, impugnación, debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia”.

El denunciante relató en la queja los hechos que lo llevaron a interponer ese recurso, adjuntó varias pruebas y el expediente digital, y le pidió a la Comisión de Santander que esclarezca los hechos en los que terminó involucrada la jueza Pacheco.

Esta es parte de la queja que llegó contra la jueza en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, seccional Santander. Foto: Suministro

Lluvia de críticas

La publicación de la audiencia en la red social X provocó una lluvia de críticas de varios abogados que rechazaron la actitud de la jueza y llamaron la atención del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Nacional de Disciplina para que vigilen a quienes administran justicia en Colombia.

Uno de esos juristas fue Francisco Bernate, quien manifestó en esa misma red: “Qué pena, pero esta no es forma de tratar, ni a un colega descalificando sus argumentos, ni a una audiencia consumiendo alimentos. Este trato, lamentablemente, se está volviendo la regla general. Confiamos en que la Comisión de Disciplina tome cartas en el asunto”.

Otro de los abogados que cuestionó la actitud de la jueza en la diligencia fue Felipe Alzate, quien calificó como “incómodo” el comportamiento de Pacheco frente a los argumentos que iba a dar Martínez sobre el recurso que se estaba discutiendo.

“No hay nada más incómodo en una audiencia que un juez interrumpa, haga señas, impida desarrollar los argumentos y limite de manera grotesca el ejercicio de la defensa. Como si los argumentos de uno no valieran o fueran insignificantes. Y si además lo hace mientras come, la falta de respeto resulta todavía más evidente”, expresó Alzate.

Por su parte, el abogado Alejandro Carranza, quien defendió en su momento al expresidente Petro, manifestó que tenía varias preocupaciones frente a la audiencia y le pidió a la Comisión de Disciplina que tome cartas en el asunto frente a la conducta de la jueza.

Carranza manifestó: “Resulta inapropiado que la señora juez consuma alimentos durante la audiencia, lo cual muestra desidia e irrespeto frente a la parte que se defiende, además de afectar la seriedad del procedimiento”.

La queja contra la jueza Yahaira Teresa Pacheco González ya fue radicada ante la Comisión de Disciplina de Santander y en los próximos días se podrían conocer decisiones sobre ese proceso disciplinario que la tiene en la mira.